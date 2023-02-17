台海安全民調：近8成受訪者支持延長役期

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（中央社記者唐佩君台北17日電）二十一世紀基金會今天發表民調，做為備戰政策的一部份，近8成受訪者支持延長役期；若兩岸發生戰爭，合計逾4成秉持「順其自然」及支持政府，願積極抵抗者佔2成。

「財團法人二十一世紀基金會」今天發布最新的「民眾對美中台關係看法調查」，其中在台海安全民調方面，民調結果指出，有79%民眾支持兵役期限由4個月延至一年，即使家中有未滿18歲少年的受訪者也給予78%的支持，但表達不支持的民眾為16%。

若以年齡層區分，30歲至未滿40歲的受訪者最挺延長役期，支持率達83.3%居首，50歲至未滿60歲不支持的比例最高約20.6%。

此外，70.5%的受訪者認為，若兩岸真的發生戰爭，大多數台灣人會抵抗，25.2%認為不會，4.3%受訪者無反應。

另關於中共是否做好一定要攻打台灣的準備，47.7%認為中共已做好準備，43.5%則不認為，9.1%受訪者無反應。

至於若兩岸真發生戰爭，30.7%民眾表示與其親友「順其自然」，11%支持政府決策，另積極抵抗者佔21.6%，從軍者佔4.9%，而逃離避戰者佔17%。

民調顯示，雖然多數受訪者認為，若發生戰爭大多數台灣人會抵抗，但受訪者的回應也凸顯若干警惕之處，值得朝野深思。

像是明確表態一旦戰爭發生將積極抵抗或從軍者不足3成，半數以上民眾不看好宣布保持中立可阻擋中國武力侵略，以及認為政府禦敵整備尚有不足、國軍獨立作戰能力尚未獲肯定等。

這項民調在今年1月1日至4日間執行，調查以22院轄市及縣市的市區電話並納入手機使用者，訪問1210位民眾。（編輯：曹宇帆）1120217