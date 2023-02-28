周春米與受難家屬看「悲情城市」 寬恕看待歷史

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）228事件迄今邁入76週年，屏東縣政府在屏東公園228紀念碑前舉辦「愛與希望、迎向光芒」音樂會，縣長周春米會後與受難者家屬進戲院觀賞「悲情城市」，願寬恕看待歷史。

228和平紀念日以溫馨的方式撫平這段歷史，藉由音樂帶領社會大眾走出悲情迎向希望，以歌聲悼慰受難者，參與家屬中住在墾丁的張林淑汝，數十年來從未缺席，面對歷史傷痛，更願意饒恕看待歷史悲劇，希望下一代能夠了解真相。縣長周春米帶領縣府一級主管，向228受難者先賢致上最崇高的敬意，並與受難者家屬一同向紀念碑獻花。

周春米會中表示，今天的民主和自由是許多先烈們換來的，228紀念日是讓這塊土地上的人反省和檢討，以愛與希望為共同生長的城市點燃光芒，持續不分彼此向前走，以正向能量迎接未來。

屏東縣政府在活動結束後，由周春米與228受難家屬至屏東國賓影城觀賞侯孝賢所執導「悲情城市」數位4K修復版，透過電影數位科技重現，完整保留膠卷風格的影像下，讓新一代的觀眾能更了解當時時代變遷及政權輪替過程中，所造成不可抹滅的衝突，不忘前人用血淚換來的自由。

另外，縣府在3月3、4、5日於屏東國賓影城舉辦3場特映會，明天起全數免費開放索票，民眾可於3月1日至3月2日上午9時至12時、下午2時至6時至縣府傳播處索票，每人限2張，索完為止。（編輯：黃世雅）1120228