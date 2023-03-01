藍委質疑為自身政治利益導致疑美論 綠：本末倒置

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（中央社記者范正祥、葉素萍台北1日電）國民黨立委李貴敏今天在民調記者會表示，現在會有疑美論調是特定政黨為了自身政治利益所造成的結果。民進黨國際部主任謝佩芬說，國民黨不譴責中共對台灣武力威脅，卻操作台灣人是否對美國保衛台灣有信心，本末倒置。

財團法人民主文教基金會今天在立法院舉行「疑美？信美？台灣人民對美國認知」民調發布記者會。調查顯示，面對中美鬥爭愈烈，有61%人認為「親美和中，不選邊」最有利，22.8%認為應「親美反中，選擇美國」。

民調顯示，有55.4%民眾認為美國只是利用台灣、19.7%認為美國會守護台灣；對美國保障台灣安全承諾部分，有49.1%沒有信心、42.8%有信心。

民調調查期間為2月20日至22日，針對全國年滿20歲以上民眾，委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行民意調查，有效樣本為1072人，抽樣誤差為95%信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0個百分點之間。

國民黨立委李貴敏出席記者會指出，從過往歷史來看都沒有「疑美論」的論調產生，過去台灣在政治上把美國當盟友，在經濟上則是最大的出口國，而今天會有疑美論調是因為特定政黨為了自身的政治利益所造成的結果。

李貴敏呼籲執政黨，台灣以出口為導向的經濟體，應該要與全球做朋友，而不是樹立敵人，才能確保中華民國與台灣人民利益存在。

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民進黨國際部主任謝佩芬晚間透過新聞稿指出，這份民調的題目設計具強烈誘導性，且先射箭再畫靶，踐踏民調的專業與可信度，更不給予由全體台灣人民決定中華民國台灣前途的選項，完全否定台灣人民決定未來的權力。

謝佩芬說，上週有另一份民調顯示，台灣民眾有46.2%對美國持正面觀感，僅16.3%對中國持正面觀感。近7成民眾認為中國對台灣威脅嚴重。對於兩岸交流，將近7成5的民眾不能接受一國兩制的政治前題，此一民調結果符合台灣社會主流民意。由此可知，國民黨委員就算用再多民調設計來誘導、用再多民調數字混淆，都難以扭曲台灣民意對美國和中國的態度。（編輯：黃國倫）1120301