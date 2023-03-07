印尼媒體社論：南海情勢比台海緊張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達7日專電）印尼媒體今天發表社論稱，隨著中美競爭轉移至具有高度戰略意義的亞洲水域，南海緊張局勢愈趨緊張，雖未演變成全面戰爭，但若雙方不願各退一步，中美在南海的戰爭可以比外界想像的更早發生，並稱中美在南海競逐缺乏「制約因素」，比台海情勢更加緊張。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天發表社論稱，中國持續在有爭議的南海海域的島嶼和礁石上，部署海軍軍艦及建立軍事設施，藉此強化對島礁的主權主張，同時美國則與盟國派遣軍艦至南海，以確保航行自由及商船安全。

該文稱，美中軍艦過去已發生幾次小規模衝突，發生頻率正在升高，並指出，南海爭議不僅是船隻航行自由和主權爭議的議題，如今，「已演變成兩大國間的霸權之爭」，但東南亞國家卻無法向兩大巨頭說，「別在我後院爭權」。

社論寫道，南海正成為兩大國競爭的導火線，且緊張程度更勝台灣海峽局勢。該文解釋稱，台海情勢存在「制約因素」，因美國軍售協助台灣自我防衛，及美國早前稱，若中國對台軍事行動，美國會軍事干預後，兩國各退一步，使台海情勢已有所緩和。

該文續指，目前在南海尚未看到任何能緩和情勢的徵兆，並稱：「若兩大國開戰，將是第三次世界大戰的開始，很可能會發生南海水域，而不是在台灣附近」。

社論寫道：「因此，這需要第三方迅速採取外交手段來緩和緊張局勢，而直接受到影響的東南亞國家則應該介入。」

文中最後稱，印尼成為少數能扮演協調者的國家之一，必須動用一切外交手段讓中美國願意各往後退一步，並運用其外交技巧和經驗促進地區的和平與穩定。

印尼媒體日前報導，東協成員國與中國代表將於3月8至10日在雅加達舉行「南海行為準則」談判會議。印尼外交部已向中央社證實，多場東協會議即將舉行，但未透露具體日期和議程。（編輯：黃自強）1120307