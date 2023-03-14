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張亞中：非綠聯盟應理念政策合作 不能只是誰配誰

2023/3/14 13:11
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）孫文學校總校長張亞中今天表示，非綠聯盟或藍白合不應只是「誰配誰」，應是理念政策的合作；若只建立在「下架民進黨」的認知上，不僅無法感動人，也難以如願贏得大選。

爭取國民黨提名參選總統的張亞中今天召開記者會，他表示，如果非綠聯盟或藍白合，只是以「人」或「黨」為合作主體的思維，格局太狹窄，這種只是建立在「下架民進黨」的認知上，不僅無法感動人，也難以如願贏得大選。

張亞中認為，非綠聯盟、藍白合應儘速推動修憲，廢民選獨裁；推動「總統對行政院長之任命應經過立法院同意」的修憲案。如果修憲案能夠在明年1月大選時公投通過，即可以明年520總統就職時實施。

張亞中也認為，國民黨應主動邀請在野力量共商國是，在一些重大政策上，形成共識，做為共同政見；在兩岸關係上，國民黨應與非綠力量協商討論，形成共識論述，同時，選舉過程中，不畏懼共同與北京進行政治對話溝通。

此外，張亞中指出，2024年的大選不僅對國家的未來很重要，對國民黨的未來更是關鍵性的一戰，但是從「參選人資歷、黨的好感度、調動選舉所需資源、支持者的團結度」等4項結構性力量來看，藍營目前並沒有取得優勢，反而落後於綠營。

張亞中強調，國民黨目前可能的總統人選，都無法與副總統賴清德的黨政資歷作比較，而且從政黨的好感度與信任度來看，國民黨遠低於民眾黨，國民黨調動資源的能力則不如民進黨，黨員、支持者的團結程度，也比不過民進黨。（編輯：趙蔚蘭）1120314

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