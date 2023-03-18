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野百合學運33週年 學運聯盟發聲明訴求反侵略護台灣

2023/3/18 19:07
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（中央社記者溫貴香台北18日電）野百合學運33週年，野百合學運世代聯盟晚間聚會，將發表「反侵略護台灣」聲明提出3項呼籲，包含反侵略決心、杜絕假中立的姑息心態，以及善盡國際責任。

野百合學運發生在民國79年3月16日至22日，是中華民國政府遷台後發生的第一次大規模學生抗議運動，訴求「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」及「政經改革時間表」，是台灣民主政治發展的重要里程碑。

今年是野百合學運33週年，野百合學運世代聯盟晚間在天成飯店舉行餐會，對於俄烏戰爭後的國際局勢變化、中國持續對台灣文攻武嚇、軍機繞台等威脅不斷，聯盟預計發表「反侵略、護台灣」聲明。

聲明將對台灣民眾提出3項呼籲：一是反侵略的決心，才是真和平的實踐之道；二是守護台灣民主，杜絕假中立的姑息心態；三是善盡國際責任，今天，大家都是烏克蘭人。

聲明指出，烏克蘭民眾的勇氣和毅力值得敬佩，捍衛自己的國家和民族自尊，為自由和民主而戰，這樣的精神也為其他民主國家提供鼓舞和啟示。

聲明說，在這關鍵時刻，台灣必須與烏克蘭人站在一起，盡可能提供各種支援，也應向國際社會呼籲繼續支持烏克蘭人的抵抗，要幫助烏克蘭維護民主、尊嚴與主權獨立、領土完整，也唯有履行這樣的國際道德責任，將來全世界盟友也會說，「今天，我們都是台灣人」。

聲明指出，33年前，學生以勇氣及對自由民主的信仰，與對母親台灣的愛，發起挑戰黨國威權與獨裁體制的野百合學生運動；如今，許多人已成家立業並在各行各業努力，但此刻愛台灣之心只有更加濃烈。

聲明呼籲大家不忘初衷的決心與信念，也希望民眾不分族群，彼此凝聚共識，為後代子孫，為珍惜的普世價值，一起團結守護台灣。（編輯：林克倫）1120318

#台灣
#野百合學運世代聯盟
#烏克蘭人
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