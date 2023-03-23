國防法務官首次考試週末登場 需用名額30人

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（中央社記者陳俊華台北23日電）考選部今天說，民國112年國防法務官考試25、26日登場，將在台北考區國家考場辦理；報考人數總計302人，需用名額30人，鼓勵報考人把握投身國防法律事務的機會，踴躍到考。

考選部透過新聞稿表示，依「陸海空軍軍官士官任職條例」規定，國防部為辦理國防法律事務，得置國防法務官，並授權由考試院訂定國防法務官考試辦法及辦理考試。這項考試是首次舉辦，透過國考掄選機制，廣納優質法律人才，提升國軍法律專業質量。

考選部說，這項考試分筆試、口試兩階段進行，應考學歷資格條件原則上參考律師、司法官考試，並依現役軍官、後備役軍官、未具現役或後備役軍官3種身分，分別訂有年齡限制；除現役與後備役軍官外，也開放大專校院畢業生報考。

考選部表示，國防法務官是以軍官身分任用，非現役軍官在錄取後，須依國防部規定辦理志願入營或入伍，取得現役軍官任職資格，才可接受由國防部辦理的專業訓練，訓練成績及格，才完成考試程序。

考選部指出，考試相關防疫措施，已配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策作調整，除取消試區入口體溫量測外，備用試場以外人員，得視健康狀況自主決定是否佩戴口罩。

考選部說，提醒應考人除考試當天可在試區公布欄查看試場位置外，國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下也能查詢，請應考人提前查詢，避免入場壅塞；未經事先申請獲得許可，不得陪考。

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另外，考試院會今天通過，112年身心障礙人員特考，增列需用名額59名。這項考試原公告需用名額為85名，包括三等考試16名、四等考試37名、五等考試32名，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額59名，包括三等考試10名、四等考試19名、五等考試30名。

考試院表示，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計144名，包含三等考試26名、四等考試56名、五等考試62名。各類科增列需用名額情形，將在考選部全球資訊網另行公告。（編輯：林興盟）1120323