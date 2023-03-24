黃健庭會張亞中 說明總統提名徵召辦法時程未定

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨秘書長黃健庭今天與有意爭取總統提名的張亞中會面，說明總統提名採徵召的相關時程與內容，尚未有具體作法，會持續徵詢各方意見，下週將與趙少康碰面，也將安排與侯友宜、郭台銘會面。

國民黨在22日的中常會上定調，將採徵召的方式提名總統參選人，有意爭取提名的孫文學校總校長張亞中，隨即表示，很遺憾「堂堂大黨連初選都不敢辦」，國民黨是一個民主政黨，應「依法不依人」，總統參選人的產生應有民主機制。

黃健庭今天則代表黨中央拜會張亞中，會後張亞中召開記者會，張亞中辦公室主任何啟聖說，今天會面內容，包括黃健庭向張亞中說明，黨中央將用徵召方式決定總統提名人選；張亞中則在過程中，針對徵召向黃健庭提出疑問與建言。

何啟聖說，黃健庭也特別提到，對於徵召的相關時程與內容，到目前尚未有具體的作法，會繼續徵詢各方意見。下週會與中廣董事長趙少康碰面，此外，包括鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜，也會再陸續約見。

張亞中則說，他問黃健庭，國民黨是否已經有屬意的徵召對象，黃健庭回答沒有。他則認為，徵召就是破壞初選制度，國民黨既然目前沒有特定人選，為何不循應有的制度進行提名；他也詢問黃健庭，未來徵召是否會循公平公正公開的程序，黃健庭則告訴他，有關徵召相關規定與時程，目前都還沒有確定，但時間應該不會晚於6月。

張亞中強調，要感動人民，國民黨就必須開大門、走大路，「初選」原來是個絕好的機會，透過黨員的參與，讓國民黨更團結；透過好的政策發表，讓民眾了解黨及參選人是為何而戰，能給國家與人民帶來什麼，但是，很遺憾，國民黨損失了一次機會。（編輯：林興盟）1120324