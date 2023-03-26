民進黨立委初選進入協調期 提名小組28日開會討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨2024立委初選有15個選區超過1人登記，將進入協調階段，另有3個選區無人登記。民進黨人士今天說，2024大選提名策略小組預計28日開會，確認哪些區域要協調，及分工、協調原則等事宜。

2024區域立委共計73個選區，民進黨將16個上屆選舉得票率未超過42.5%的選區列為「艱困選區」，其餘57個列為初選選區，從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，4月17日至5月初進行初選民調。立委初選民調前，還會有協調期。

民進黨統計，已完成登記的54個初選區中，有39個只有1人登記，為同額競選；另有15個選區超過1人登記，將進入協調，若協調不成就要進行民調，由民調高者獲得提名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另有3個選區無人登記，分別是，台北市第3選區（現任立委為國民黨王鴻薇）、新北市第8選區（現任立委為民進黨江永昌）、彰化縣第3選區（現任立委為國民黨謝衣鳯）。

民進黨內人士說，提名策略小組先前第一次開會時，很多未確定人選的選區，現在幾乎已確定，28日預計進一步討論如何分區協調、協調原則；沒人登記的立委初選區，也會交由提名策略小組討論，徵詢各方意見並評估徵召。（編輯：蘇志宗）1120326