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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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王建煊宣布參選總統 主張兩岸要和平統一

2023/3/29 12:09（3/29 13:36 更新）
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前監察院長王建煊29日召開記者會，正式宣布參選2024年總統，主張兩岸要和平統一。中央社記者王飛華攝　112年3月29日
前監察院長王建煊29日召開記者會，正式宣布參選2024年總統，主張兩岸要和平統一。中央社記者王飛華攝　112年3月29日
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（中央社記者劉冠廷台北29日電）前監察院長王建煊今天召開記者會正式宣布參選2024年總統，他表示，自己主要的政見就是兩岸和平統一，若無法和平統一，中國大陸一武統，台灣就完蛋，若美國來幫忙，台灣更完蛋，會變成烏克蘭第二。

85歲的王建煊今天上午與孫文學校總校長張亞中、前衛生署長楊志良、前立委邱毅等人召開記者會，宣布參選2024年總統，王建煊說，自己身體很好，沒有吃任何一顆藥，希望在倒下前為社會、國家做點事，如果只是想選總統過個癮，10年前就出來選了，現在出來，是因為看到台灣快不行了、要完蛋了。

王建煊強調，他選總統的優勢、政見很多，而海峽兩岸和平統一，這是最重要的，若兩岸不能和平統一，大陸一武統，台灣就完蛋了，若美國來幫忙，台灣更完蛋，會變成烏克蘭第二；他這次當選後可以做很多事，就算沒當選，也可以講出自己的許多想法，起碼能讓民眾心中有正確想法。

王建煊在名片印上「外省豬」自嘲，他表示，他這個「外省豬」更愛台灣，與妻子已捐款超過新台幣1億元，省吃儉用捐出來幫助台灣。他請大家評評理，到底誰真的愛台灣；他一輩子貢獻給台灣，吃台灣米長大，對得起台灣人民。

根據總統副總統選舉罷免法第23條，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，應於選舉公告發布後5天內，向中選會申請為被連署人，並繳交連署保證金100萬元。

經中選會公告申請人為被連署人後，被連署人要自公告次日起45天內，提出合格的公民連署書數量，依法合格連署數量須達最近一次立法委員選舉選舉人總數的1.5%。

若根據第10屆立法委員選舉人數計算，約為28萬2104份，但實際數量應以中選會公布為準。（編輯：翟思嘉）1120329

前監察院長王建煊（中）29日上午在孫文學校總校長張亞中（右1）、前衛生署長楊志良（右2）、前立委邱毅（左1）等人陪同下召開記者會，正式宣布參選2024年總統。中央社記者王飛華攝 112年3月29日
前監察院長王建煊（中）29日上午在孫文學校總校長張亞中（右1）、前衛生署長楊志良（右2）、前立委邱毅（左1）等人陪同下召開記者會，正式宣布參選2024年總統。中央社記者王飛華攝 112年3月29日
前監察院長王建煊29日在台大校友會館召開記者會，宣布參選2024年總統，秀出印上「外省豬」的名片。中央社記者王飛華攝 112年3月29日
前監察院長王建煊29日在台大校友會館召開記者會，宣布參選2024年總統，秀出印上「外省豬」的名片。中央社記者王飛華攝 112年3月29日
#王建煊
#台灣
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