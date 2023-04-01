伊利諾州眾議會決議 支持台美洽簽貿易協定

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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國伊利諾州眾議會日前通過決議，重申支持台灣關係法，敦促當地企業正確稱呼台灣，避免矮化，並支持台美洽簽雙邊貿易協定、避免雙重課稅協定，強化經貿夥伴關係。

決議案由伊利諾州眾議會「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）共同主席戴維斯（William Davis）、凱克（Jeff Keicher）提出，近30名議員連署，28日無異議通過。

決議重申伊利諾州致力強化與台灣31年來的姊妹州關係，支持1979年美國國會通過的台灣關係法，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、避免雙重課稅協定（ADTA），支持將台灣納入美國發起的印太經濟架構（IPEF），提升伊州與台灣的經貿夥伴關係。

其中，決議引述台灣關係法第4條所述「當美國法律中提及外國、外國政府或類似實體、或與之有關之時，這些字樣應包括台灣在內，而且這些法律應對台灣適用」，呼籲伊利諾州企業對台商業往來時直接使用「台灣」，避免以不當稱呼矮化台灣。

此外，決議力挺台灣有意義參與攸關人民健康、安全及福祉的國際組織，支持台灣為國際社會做出更多貢獻的志向。

駐芝加哥辦事處長姜森透過新聞稿歡迎伊利諾州眾議會通過這份決議，感謝跨黨派「友台連線」堅定支持台美關係。

姜森說，伊利諾州是台灣重要的經貿夥伴，雙方在農業、製造業、高科技供應鏈的合作日益密切。決議案獲伊州眾議會一致通過，顯示做為美國製造業重鎮的中西部各州對台美洽簽BTA都有高度興趣。

駐芝加哥辦事處轄區的印第安納州參議會2月無異議通過友台決議，同樣鼓勵台美洽簽BTA及ADTA。

伊利諾州議會連2年呼籲州內企業對台商業往來時使用正確稱呼，避免矮化台灣。姜森對此表示，這不僅是對台灣人民的尊重，也符合美國與台灣交往的一貫立場；台灣關係法與對台六項保證是美方政策重要元素，對維持台海和平穩定具有關鍵影響。（編輯：陳惠珍）1120401