更多編輯台推薦新聞：
一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

外交部：與加拿大密切合作 為印太和平貢獻心力

2023/4/2 14:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）加拿大聯邦眾議院委員會近日通過台灣報告書，強調維持台加交往至關重要。外交部今天表示，將積極與加拿大行政及立法部門持續密切溝通，穩健推動各項友好合作，共同為印太和平穩定貢獻心力。

外交部表示，加拿大聯邦眾議院「加中關係特別委員會」於加東時間3月30日公布「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times）。

外交部說明，報告分為「加國與台灣之互動」、「加台貿易投資關係」和「區域和平與安全情勢」等三大部分，強調加國的「一中政策」與中國的「一中原則」具有極為顯著的差異，加國基於其「印太戰略」將與台灣深化合作。

報告提出一系列提升台加在外交、安全、經貿、科技及原住民等各項議題領域友好關係的建議，並在結論中表示，台海安全現狀並非穩定，在中國日益升高對台威脅之際，加拿大維持與台灣交往至關重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部指出，對於加國國會跨黨派議員就強化台加關係提出報告及具體建議，展現對提升台加合作的正面意向及對台海安全的重視，外交部表達誠摯肯定與歡迎。

外交部強調，近來加國行政部門「印太戰略」及國會上述報告先後發表，均明確支持強化台加關係、反對北京威脅台海現狀的擴張行徑，外交部將積極與加拿大行政及立法部門持續密切溝通，穩健推動各項友好合作，以不斷提升台加關係，共同為印太地區的和平、穩定及繁榮貢獻心力。（編輯：楊蘭軒）1120402

#外交部
#加拿大
#台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族