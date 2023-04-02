外交部：與加拿大密切合作 為印太和平貢獻心力

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（中央社記者游凱翔台北2日電）加拿大聯邦眾議院委員會近日通過台灣報告書，強調維持台加交往至關重要。外交部今天表示，將積極與加拿大行政及立法部門持續密切溝通，穩健推動各項友好合作，共同為印太和平穩定貢獻心力。

外交部表示，加拿大聯邦眾議院「加中關係特別委員會」於加東時間3月30日公布「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times）。

外交部說明，報告分為「加國與台灣之互動」、「加台貿易投資關係」和「區域和平與安全情勢」等三大部分，強調加國的「一中政策」與中國的「一中原則」具有極為顯著的差異，加國基於其「印太戰略」將與台灣深化合作。

報告提出一系列提升台加在外交、安全、經貿、科技及原住民等各項議題領域友好關係的建議，並在結論中表示，台海安全現狀並非穩定，在中國日益升高對台威脅之際，加拿大維持與台灣交往至關重要。

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外交部指出，對於加國國會跨黨派議員就強化台加關係提出報告及具體建議，展現對提升台加合作的正面意向及對台海安全的重視，外交部表達誠摯肯定與歡迎。

外交部強調，近來加國行政部門「印太戰略」及國會上述報告先後發表，均明確支持強化台加關係、反對北京威脅台海現狀的擴張行徑，外交部將積極與加拿大行政及立法部門持續密切溝通，穩健推動各項友好合作，以不斷提升台加關係，共同為印太地區的和平、穩定及繁榮貢獻心力。（編輯：楊蘭軒）1120402