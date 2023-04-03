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首頁 / 政治

百貨業者舉辦兒童派對 國軍出動聯兵營寓教於樂

2023/4/3 18:47
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（中央社記者游凱翔台北3日電）今天是清明連假，六軍團關渡指揮部聯兵一營配合新光三越天母店的兒童派對嘉年會，出動戰術輪車等各式裝備，讓孩童體驗穿著全副武裝、狙擊手吉利服，超過百名孩童共襄盛舉，場面相當熱鬧。

國軍各軍種、兵種過去均各自演練，為達成「一個營就能出去戰鬥」目標，國軍民國108年起陸續成立聯合兵種營，並依各營任務屬性，納編步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等聯絡官、無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組、戰車、甲車等不同的專長官兵，以應對中共對台的文攻武嚇。

由於聯兵營訓練已漸到位，為汲取更多戰術戰法，陸軍第542旅、第333旅的聯兵營，今年下半年將首次以「營級」規模赴美交流，深具意義。

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今天正逢清明連假，為讓更多民眾知道「國軍在做什麼」，六軍團關渡指揮部的聯兵一營，上午在新光三越天母店協助辦理兒童派對嘉年華，同時展出戰術輪車等各式軍事裝備，盼藉此強化全民國防，現場超過百名孩童共襄盛舉。

根據軍事新聞通訊社照片顯示，現場孩童著鋼盔與防彈背心，同時體驗狙擊手為隱蔽而必須穿著的吉利服（Ghillie suit），場面相當熱鬧。（編輯：林克倫）1120403

#國軍
#中共
#聯兵營
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