多倫多台灣同鄉會 開啟改革的一年

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（中央社記者胡玉立多倫多25日專電）加拿大台灣人最具代表性的團體之一「多倫多台灣同鄉會」（TCAT），經過60年紮根後，新一代領袖決心改革，並重新定義這個老牌台裔社團核心價值，除了強調世代交替、促進加台文化交流，更將力圖走入加拿大本土政治。

多倫多台灣同鄉會昨天舉行第61屆年會；會中選出多位新任理事，並招募新會員。

去年被選為多倫多台灣同鄉會會長的胡品璿，去年底亦當選加拿大台灣同鄉會（加台會）總會長，他也是多倫多台灣人社團聯誼會新任召集人。

胡品璿集多個台裔社團要職於一身，已決定投身加拿大選舉，目標是爭取成為保守黨提名士嘉堡重劃新選區聯邦眾議員（MP）候選人。多倫多台裔社區上次有台僑出馬參選聯邦議員，是在十多年前。

多倫多台灣同鄉會副會長陳張帆在2022年10月當選約克郡萬錦市教育委員，他與胡品璿及同鄉會的新血輪對於TCAT這個老牌社團在加拿大紮根60年後迎向茁壯未來，有著高度期許。

胡品璿昨天在年會中表示，過去許多台裔加拿大人常把關心焦點放在台灣，但時至今日，台裔加拿大人的重心應該放在加拿大本土政治、加台兩地文化交流以及國際經濟。這3個主要議題，應被定調為多倫多台灣同鄉會核心價值。

胡品璿舉例，以台灣亟欲加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）為例，多倫多台灣同鄉會應該站在加拿大的角色來談論這件事：「請問台灣，你可以對我們做出什麼貢獻？」

胡品璿呼籲台裔中堅分子加入多倫多台灣同鄉會，歡迎各專業領域人士加入成為會員，推動TCAT組織再造，共同朝「在地化」努力，強化加拿大價值。

陳張帆呼應表示，台裔在加拿大與各族裔社區互動交流時，常會面臨「被中國那一派強勢代表整個中華民族」的問題；如何透過參與交流，積極表達台裔立場，把台灣的聲音帶到其他社區，讓他人了解和思考台灣的自由民主人權價值，非常重要。

加拿大馬偕委員會共同主席鍾雅澤是多倫多台灣人社團聯誼會前任召集，過去曾任加拿大台灣同鄉會總會長；他向中央社表示，胡品璿和陳張帆組織能力非常強，他們積極延攬各領域人才加入同鄉會，是非常好的發展，可以讓台灣同鄉會變得更好。

鍾雅澤並表示，同鄉會過去的眼光較著重在台灣的自由民主、期盼推動台灣向前，現在的確應該強調加拿大價值，在加拿大社會中彰顯台灣人的特質；為加拿大做出貢獻，是台裔加拿大人的責任。（編輯：韋樞）1130226