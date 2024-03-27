民團指1959動保專線一國多制 農業部允儘速改善

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（中央社記者林敬殷台北27日電）「1959動物保護專線」在2022年12月28日成立，迄今運行1年多，動保團體發現，專線電話不如政府宣稱24小時救援，有些縣市夜間不受理，甚至打不通，有的不受理非犬貓案件，動保團體呼籲農業部重視，不要造成專線「一國多制」。

台灣動物保護行政監督聯盟、台灣愛鼠協會、台灣鳥類救援協會、台灣刺蝟照護推廣協會今天在立法院舉行「體檢全國1959動物保護專線」記者會。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，協會接獲不少民眾反映，提到1959動保專線不受理、打不通等問題，協會便與台灣愛鼠協會、台灣鳥類救援協會、台灣刺蝟照護推廣協會合作，進行為期5個月的調查，統計全國22個縣市撥打1959專線的回覆狀況。

台灣愛鼠協會理事長張勝鬘表示，目前有7個縣市，沒有24小時受理犬貓及非犬貓救援，分別是台南市、新竹縣市、花蓮縣、澎湖縣、基隆市與雲林縣，其中，雲林縣完全無法接通，1959呈現失能狀態。

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出席記者會的民進黨立委陳亭妃表示，農業部成立動物保護司後，曾提醒事權要統一，她會持續監督；國民黨立委王育敏說，請農業部找各縣市政府開會，適時提供協助，讓1959專線發揮實質功能；民眾黨立委張啓楷指出，中央設置專線，不能完全丟給地方政府做，要檢討是否給予足夠資源。

農業部動物保護司副司長陳中興表示，目前雙北人力較為充足，政府也有編列經費提高動保業務計畫人員的薪資，至於有狀況的縣市，儘速釐清是農業部系統問題造成無法通話，還是因為地方政府人力部分無法配合。（編輯：蘇龍麒）1130327