外交部：青年大使交流計畫開跑 將前進中美洲友邦

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（中央社記者游凱翔台北1日電）外交部今天指出，今年度「國際青年大使交流計畫」報名開跑，預計甄選40名具備英語、西語能力本國籍學生，8月下旬訪問中美洲友邦貝里斯和瓜地馬拉，歡迎35歲以下就讀大專院校及研究所學生參與。

外交部表示，為持續增進台灣與邦交國雙邊青年及文化交流，並鼓勵青年學子參與及體驗第一線外交工作，今年度「國際青年大使交流計畫」訪團，預計8月下旬訪問中美洲友邦貝里斯和瓜地馬拉，期盼運用優秀青年學子的外語專長、文化才藝及精湛技藝，宣揚台灣多元文化軟實力，促進台灣與中美洲友邦情誼。

外交部說明，今年預計甄選40位國際青年大使，考量貝里斯、瓜地馬拉兩國分別以英語及西班牙語為官方語言，本計畫將網羅具備英語或西語及文化才藝專長的學子參團。

另外，貝瓜兩國間重視農業發展，瓜地馬拉為咖啡重要生產國，為向友邦分享台灣精緻農業及咖啡與茶文化，外交部今年將遴選嫺熟咖啡拉花與台灣茶道等技藝的學生參團，於出訪時宣傳台灣國產咖啡與茶葉，期盼透過精品咖啡及茶飲，向貝、瓜兩國民眾展現來自台灣的友誼。

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外交部指出，瓜地馬拉及貝里斯是台灣在中美洲地區堅實友邦，中華民國與瓜國建交逾90年，今年又適逢台灣與貝里斯建交35週年慶，國際青年大使出訪兩友邦別具意義，有助進一步深化台灣與友邦在各領域的雙邊交流。

外交部提到，本計畫即日起至5月20日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀大專院校及研究所，且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選。（編輯：翟思嘉）1130401