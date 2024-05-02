空軍：飛行人力及編現比皆達標 符戰力需求

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（中央社記者游凱翔台北2日電）空軍飛行人力是否充足受矚，空軍司令部今天表示，目前戰機飛行人力編現比皆達到90%以上；至於台東七聯隊飛行員，將按接裝F-16V（blk70）期程，逐年提升人力達到部頒標準。

空軍近年除了強化訓練以應對潛在威脅外，並接裝勇鷹高教機縮短訓練時程，也對外軍購盼強化戰力，尤其空軍對美軍購的66架F-16V（blk70）戰機即將在美交機，預計民國115年全數抵台，並駐防台東七聯隊，外界關切現行空軍飛官人數是否充足。

空軍司令部對於空軍人力獲補，分別就「現行飛行人力」、「未來新機接裝飛行人力」及「飛行員續服獎助契約到期」來作說明。

現行飛行人力部分，空軍告訴中央社記者，目前各機型飛行員編現比皆達到90%以上，人力補充及運用無虞。

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新機接裝飛行人力部分，空軍指出，自110起，已逐年培育及儲備新購F-16V（blk70）人力，迄今飛行員人力已預儲70%以上，可按照接裝節點接裝，符合空軍需求。

此外針對外界於3月曾經議論「飛行員續服獎助契約到期，恐現退伍潮」部分，空軍再次強調，續服合約雖然一次簽訂5年，惟在最大服役年限內均可續簽，且近年離退率均保持常態，未有過高情況，整體飛行人力均可滿足空軍需求。（編輯：蘇志宗）1130502