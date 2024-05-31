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國土署：營造移工 還有1081名可供申請

2024/5/31 13:50
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（中央社記者陳俊華台北31日電）國土署今天說，去年8月公告受理申請1.5萬名營造業移工名額，共1131件符合申請要件，已核配1萬3919移工名額，還有1081名額可供申請，後續將與勞動部就營造業移工引進數量，進行滾動式檢討。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，為因應國內人口高齡化、勞動力不足等問題，在確保民眾就業的前提下，內政部提出營造業採「一定規模及聘僱本國勞工一定比率」方案，經勞動部同意開放1萬5000名移工名額，從去年8月公告受理申請。

國土署說，公告至今共有1131件符合申請要件，已核配1萬3919移工名額，營造業移工目前還有1081名額可供申請，營造業者如有人力需求，只要符合承攬營繕工程業績及聘僱本國勞工人數符合門檻規定，即可備妥相關文件申請。

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國土署表示，已取得核配移工的營造業者，需向勞動部辦理移工招募及聘僱程序，截至5月13日止，勞動部實際核准營造業者聘僱移工為2790名，後續會視國內營造業人力聘用情形，與勞動部適時檢討。未完成聘用的移工餘額，將滾動釋出讓其他有需求的業者可提出申請，協助解決營造產業勞動力不足的狀況。

國土署說，會持續瞭解國內營造業的人力需求，強化人才培育等訓練，優化整體就業環境及職業安全，有助整體產業發展。（編輯：蘇志宗）1130531

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