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軍事、戶外、玩具槍用品展登場 國軍攤位吸引人潮

2024/11/8 21:06（11/8 21:11 更新）
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2024台灣國際軍事、戶外、玩具槍用品展8日起一連3天在台北世貿一館舉行，吸引許多廠商、民眾前往參觀。中央社記者吳書緯攝 113年11月8日
2024台灣國際軍事、戶外、玩具槍用品展8日起一連3天在台北世貿一館舉行，吸引許多廠商、民眾前往參觀。中央社記者吳書緯攝 113年11月8日
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（中央社記者吳書緯台北8日電）軍武相關議題近年漸受矚目，「2024台灣國際軍事、戶外、玩具槍用品展」今天起在台北世貿一館開展，除國內外廠商入場洽商外，許多民眾穿著生存遊戲服裝或特定年代的軍裝觀展，國軍部隊的攤位亦吸引大批人潮。

由群青文化有限公司、中華生存遊戲野戰推廣協會主辦的「2024台灣國際軍事、戶外、玩具槍用品展」（MOA Expo）今天起至10日於台北世貿一館展出，來自海內外上百餘家玩具槍（Airsoft）、生存遊戲、軍事、戶外裝備、刀具等廠商參展，許多民眾流連攤位拿起玩具槍實際感受，也有廠商規劃射擊模擬體驗區。

多支國軍部隊也在現場設置展示與招募攤位，而台灣烏克蘭陣線設立攤位，販售烏軍臂章、烏克蘭服飾、紀念品等，並表示將把販售收益捐贈烏克蘭軍方，以實際行動支持烏克蘭。

主辦單位表示，台灣生產的Airsoft（玩具槍）市占率占全球7成，由於玩具槍產業出國參展較為不便，因此自2017年起開始在台灣舉辦展覽，近年展覽逐漸加入戶外、軍事裝備等廠商，並無償提供空間讓國軍設立展示、招募攤位，藉此促進軍民互動以及增進國軍招募機會，支持全民國防。

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中央社記者今天實地走訪展覽現場，陸軍特戰指揮部、國防部心理作戰大隊、海軍北部招募組、憲兵202指揮部、空軍第二戰術戰鬥機聯隊等單位設立攤位進行招募與裝備陳展，展出特戰突擊車、心戰大隊野戰喊話車、憲兵印地安挑戰者重型機車、空軍35快砲等軍備，吸引許多民眾停下腳步參觀，或是詢問從軍管道。

主辦單位指出，今年參展的攤位數自去年的140個攤位成長至280個攤位，其中約有1/3是國外廠商，目前登記來台觀展的國外廠商約有300餘組，已成為國際玩具槍廠商的年度重要展覽之一。（編輯：林興盟）1131108

2024台灣國際軍事、戶外、玩具槍用品展8日起一連3天在台北世貿一館舉行，國軍多支部隊也陳展，陸軍特戰指揮部展出傘具、特戰突擊車等裝備，吸引民眾駐足觀賞。中央社記者吳書緯攝 113年11月8日
2024台灣國際軍事、戶外、玩具槍用品展8日起一連3天在台北世貿一館舉行，國軍多支部隊也陳展，陸軍特戰指揮部展出傘具、特戰突擊車等裝備，吸引民眾駐足觀賞。中央社記者吳書緯攝 113年11月8日
台灣烏克蘭陣線8日起參與一連3天的2024台灣國際軍事、戶外、玩具槍用品展，販售烏軍臂章、烏克蘭服飾與紀念品等，販賣收益將捐贈烏克蘭軍方。中央社記者吳書緯攝 113年11月8日
台灣烏克蘭陣線8日起參與一連3天的2024台灣國際軍事、戶外、玩具槍用品展，販售烏軍臂章、烏克蘭服飾與紀念品等，販賣收益將捐贈烏克蘭軍方。中央社記者吳書緯攝 113年11月8日
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