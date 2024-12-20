神龍小組1萬呎高空秀疊傘特技 展現精湛操傘能力

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（中央社記者游凱翔屏東20日電）陸軍神龍小組平時擔負傘訓教官，戰時則遂行特種作戰任務。神龍小組今搭乘C-130H運輸機自高空1萬呎高空一躍而下，實施高難度的3人扇形、Y形疊傘，同時在空中展開中華民國旗，展現出精湛操傘技術。

神龍小組成員為陸軍教準部空降訓練中心的傘訓教官，平時負責教導新進傘訓學員基本傘訓任務，戰時則實施特種作戰，由於神龍小組時常於國慶、營區開放等場合公開展演，對一般民眾而言並不陌生。

國防部昨天、今天邀請媒體前往被稱為「傘兵搖籃」、位於屏東的「大聖西營區」採訪傘訓過程，並於上午前往「潮州空降場」（長1000公尺、寬300公尺），拍攝神龍小組及滲透專長訓練班官兵的跳傘過程，可見搭載教官、學員的C-130H運輸機飛越空降場後自高空一躍而下，藉精湛操傘技術，成功降落草坪。

今日跳傘訓練總區分兩部分，分為「滲透專長訓練班」及「神龍小組」，滲透班專長班的跳傘高度為4500呎、區分3波每波3名學員1名教官進行；神龍小組的跳傘高度則為1萬呎，實施更高難度的「3人扇形疊傘」、「3人Y形疊傘」。

現場神龍小組教官分享，要成為神龍小組，必須循序漸進經過基礎訓練班、專精班、師資班或複訓班後，才能取得成為神龍的資格；神龍小組成員、空訓中心傘教組教官潘益龍士官長指出，基礎訓練班則教授跳塔、跳水、摺傘、空中緊急處置要領等課程，至於「武裝跳傘」則是針對專精、專長班的隊員。

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針對現行使用的高空傘具，大略區分P275學員用傘（基礎訓練傘，重約13公斤、承載250磅）、T190高階傘（疊傘專用，承載200磅）、N260進階傘（教官使用，滑行速度更快，承載250磅）。另有對美採購RA-300型滲透傘，但屬專長班、師資班使用。

目前正在接受高空滲透跳傘訓練的空訓中心教勤營謝純萍上兵受訪指出，今天是她第3次跳傘，看著運輸機的後艙門打開，很擔心自己跳不好，但在空中飛翔的感覺相當開心，且她身為傘兵，任何訓練都值得嘗試，除了女生每月會有生理期外，接受傘訓的過程不分男女，都能夠克服。（編輯：張若瑤）1131220