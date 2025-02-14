國安法制改革 綠提加重間諜處罰、保護關鍵技術修法

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（中央社記者王揚宇台北14日電）總統賴清德今天說，為防止中共統戰等，將持續推動國安法制改革。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪說，新會期會繼續推動讓國家安全網加嚴、加密及加廣相關修法。

民進黨立委王定宇說，現役軍人向解放軍效忠並非言論自由範圍，因此他提案修法希望加重罰則。民進黨立委沈伯洋則提案修正國家安全法，強化國家核心關鍵技術營業秘密的保護。

賴總統今天在國安高層會議後發表敞廳談話指出，為了防制中國統戰、滲透、認知作戰等，將持續推動國安法制改革，藉以增強社會抵抗力促進內部團結。

對此，吳思瑤受訪表示，國民黨遇到主權就讓、遇到國安就擋，而當中共統戰手法無孔不入、在野黨立委搶當中共代理人等情形下，如同賴總統所說要補強漏洞，民進黨團在新會期會繼續推動讓國家安全網加嚴、加密及加廣的相關修法。

吳思瑤舉例，黨團成員針對國安修法提出諸多版本，例如為擴增國安保護範疇、司法國安專業化等國家安全法、國家情報工作法、反滲透法等修法，又或是檢討違法刑責，加重退役、現役軍人危害國安、從事間諜活動等處罰。

吳思瑤表示，除了主動出擊外，更要全力防堵藍白聯手所推動毀憲亂政、破壞國家安全的法律修正案，例如國民黨立委所提國家安全戰略法草案，是不折不扣的國安漏洞法案，也意圖沒收總統的國安統御權，又或是國民黨立委主張陸配取得身分證規定，從6年改為4年等法案。

民進黨立委沈伯洋上任後提出立委赴中須納管等兩岸人民關係條例部分條文修正草案，卻被藍白聯手阻擋。沈伯洋說，相關草案至少被擋超過30次，希望新會期藍白不要再阻擋，讓法案好好討論，而他推國安修法要處理的關鍵議題之一，就是與統戰接觸者的「中間人」。

沈伯洋舉例，為強化國家核心關鍵技術營業秘密的保護，他提案修正國家安全法，明定任何人不得為境外敵對勢力所指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助的中間人，為危害國家安全的行為。

沈伯洋也說，鑒於灰色地帶作戰已成近年境外敵對勢力侵擾的常態，且通謀境外國的行為態樣繁多，顯見現行外患罪章的規定已有不足，因此他提出刑法部分條文修正草案，確保國家主權維護。

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民進黨立委王定宇指出，目前在幾個案件中發現，中共滲透台灣對於現役軍人會要求拍效忠的影像，這嚴重傷害國家士氣、軍民互信，但在國安法中，相關行為沒有明確樣態，而現役軍人向解放軍效忠並非言論自由範圍，因此他提案修法希望加重罰則。

民進黨立委林宜瑾等人則提出資通安全管理法修正草案，她說，資安即國安，這次修法增訂公務機關及特定非公務機關對於危害國家資通安全產品有關下載、安裝或使用等相關規定，例如公務機關不得下載、安裝或使用危害國家資通安全產品，期盼這個會期能三讀修正通過。（編輯：林克倫）1140214