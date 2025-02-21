肯亞白領移工在台被迫務農 勞動部研議修正法規

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（中央社記者吳欣紜、張榮祥台北21日電）2名肯亞籍「藝術及演藝」專長白領移工到台灣卻被迫務農、從事清潔等工作，勞動部今天表示，演藝工作型態多元，將持續會商文化部在產業發展需要等，研議修正法規。

2名肯亞籍白領移工民國111年以「藝術及演藝」專長受聘僱到台灣，雇主卻規避法規，強迫從事農業及清潔等工作。監察委員表示，已通過糾正迴避監督查察責任的台南市政府及未補強管理白領人才制度漏洞的勞動部。

依現行規定，白領外籍專業技術人才到台灣工作，薪資門檻應達新台幣4萬7971元，但如果是「藝術及演藝」專業則無這項限制。

勞動部表示，演藝工作者目前須提供工作證明或官方推薦證明，及勞務契約，以證明約定聘僱型態及給薪方式，將持續會商文化部在產業發展需要等，研議修正法規。

勞動部說，113年6月已訂「藝術演藝工作許可疑慮案件之審查及查核作業」，加強審查有違法紀錄或給付低於3萬元薪資者，並限縮工作許可期限，也要求地方政府加強查察，主動查處，了解是否有無不法仲介從中剝削。

勞動部表示，現行補助各縣市政府配置15名外國專業人員訪視員，執行「外國專業人員工作許可查察業務實施計畫」，未來將依地方政府實際需求增加補助人力，積極檢討現行訪查人力結構並提升訪查人員職能，強化訪查效能。

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南市府表示，已裁處違反就業服務法的雇主、仲介等5人共新台幣236萬2500元，南市府勞工局也內部檢核，提精進方案，將持續強化人口販運案件識別與通報機制，遏止非法媒介和聘僱。

勞工局說，虛心檢討未能第一時間發現問題，且加強稽查人員在職訓練，強化專業敏感度與查察能力，確保訪談獨立進行，讓移工如實陳述。（編輯：李明宗）1140221