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遭疑坐擁美房產與學歷造假 沈伯洋：一個比一個還扯

2025/3/2 16:14
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（中央社記者陳俊華台北2日電）民進黨立委沈伯洋遭疑坐擁3棟美國房產未申報、學歷造假。沈伯洋今天說，最新的陰謀論又來了，從他欠債新台幣2000萬元到坐擁3棟美國房產、學歷造假，一個比一個還扯，攻擊到這種程度，只能證明沒料了。

媒體報導，YouTube頻道「政經關不了」爆料，沈伯洋除先前被質疑的2處房產外，位於普拉森（Placentia）還有1處房產；另有網友質疑沈伯洋在維基百科的學歷是賓夕法尼亞大學法學碩士，但以電腦、手機查詢職涯網站LinkedIn，卻發現賓州大學（University of Pennsylvania）和Commonwealth University-Bloomsburg，而後者根本沒有法學碩士學位。

沈伯洋今天在臉書發文指出，最新陰謀論又來了，現在開始說他「學歷造假」，只是因為LinkedIn輸入問題，學校名稱跳掉，就能發展成學歷造假，他真心佩服這些人的創意。

沈伯洋說，他過去是半公眾人物，在哪裡留學大家早就知道，攻擊到這種程度，只能證明一件事：「沒料了，真的是黑色幽默」。他還以為自己會開始被抹黃，結果是繼續抹黑，看來可能連跟蹤他都找不到什麼東西。

沈伯洋指出，下一步應該要說他的博士論文是AI寫的，反正都可以把智庫接受各國補助說成是違反國安法，過去的抹黑從他欠債2000萬元、坐擁3棟美國房產、學歷造假，真的一個比一個還扯。

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沈伯洋表示，他自己是台大法律、台大法研、賓夕法尼亞大學（UPenn）法學碩士、加州大學爾灣分校（UCI）博士，這都超好驗證的，一查就知道，「可惜的是，他們連驗證都不願意」。

此外，針對遭疑持有美國房產，沈伯洋2月27日發文指出，他沒有任何房產，「查到我有美國房產，我立刻辭職」；而他唯一的不動產，是他阿公靈骨塔自帶的土地持分，占地1/290000。（編輯：林興盟）1140302

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