吳思瑤：罷藍綠立委死亡連署相差160倍 勿鬥臭司法

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（中央社記者王揚宇台北16日電）罷免民進黨立委的團體先後遭檢調搜索約談，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天除呼籲藍白，不要為了政治紅利鬥臭司法，也說根據罷免藍綠立委的死亡連署統計，罷綠有1923件、罷藍則是12件，相差160倍。

罷免台北市及新北市民進黨立委的團體先後遭檢調搜索約談，引起各界議論。台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌15日提及，任何司法案件都該看證據說話，民進黨現在四處製造寒蟬效應，就是要威嚇罷免綠委的領銜人「回家睡覺」。國民黨主席朱立倫今天說，國民黨要聲援受到嚴重司法不公的罷綠團體，呼籲民眾勇敢反惡罷。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵以及民進黨立委李坤城今天召開「鬥臭司法也藍白合？破壞司法公信只為政治紅利！」記者會，提出相關說明。

吳思瑤說，司法辦案的核心是證據而非政治，且司法沒有顏色，呼籲藍白不要為了政治紅利來鬥臭司法，要讓證據說話。

吳思瑤說明，台北市政府秘書長、選委會主委李泰興昨天就說死亡連署最主要是戶政事務所查對出來的結果，因此連署資料是地方政府核對與提報，不是中選會查的，國民黨要抗議的話應該去找台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，不要找錯對象。

吳思瑤表示，根據統計，目前全台進行的罷免立委連署案，罷免民進黨立委的連署錯誤率為30%、罷免國民黨立委的連署錯誤率為4%，兩者相差7.5倍。至於全台死亡連署總數，罷綠為1923件、罷藍則是12件，兩者相差160倍。

吳思瑤指出，中選會已多次說明，針對死亡連署情況，移送的案件不分藍綠，她呼籲各界尊重檢調、司法單位的偵辦，民進黨團不預設立場，希望檢調秉公處理。

此外，罷免李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發討論。

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吳思瑤說，國民黨青年軍居然出現公然挺納粹的行為，傷害台灣國際形象，現在網友製作圖卡向國際發聲，說明宋建樑和國民黨不代表台灣等。吳思瑤會中也用日語、西班牙語表達民進黨團立場，即宋建樑跟國民黨無法代表台灣。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜則在臉書撰文提到，國民黨不能用一句「不予評論」就想要跟宋建樑切割，必須出面鄭重道歉。（編輯：林克倫）1140416