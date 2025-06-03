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公職獸醫月領不開業獎金 卓榮泰：穩固重要防疫堡壘

2025/6/3 16:01（6/3 16:18 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北3日電）行政院長卓榮泰今天說，隨防疫、檢疫等業務繁重，加上民間市場薪資吸引，使公職獸醫人才流失，為穩固這道重要防疫堡壘，從6月1日起，提供每位公職獸醫師（佐）每月新台幣1萬元至3萬元不開業獎金，留任優秀人才。

卓榮泰今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，獸醫師不僅守護動物健康，更直接影響公共衛生安全與經濟發展。為穩固這道重要防疫堡壘，政府決定從6月1日開始，提供每位公職獸醫師（佐）每月1萬元至3萬元的不開業獎金，讓優秀人才安心留任、樂意投入。

卓榮泰說，回顧1997年口蹄疫爆發，帶來重創台灣經濟的慘痛教訓。到之後嚴守非洲豬瘟，控制禽流感、狂犬病等每一場防疫戰役，背後都有一群公職獸醫師默默堅守崗位的身影。

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卓榮泰指出，但隨防疫、檢疫與動保業務日益繁重，加上民間獸醫市場薪資吸引，造成公職獸醫人才流失，已嚴重威脅防疫體系穩定。

卓榮泰說，總統賴清德與他都認為，照顧好防疫第一線人員，才能穩固畜牧產業發展，守護人民與動物的健康安全，這也是農業部推動新措施，改善薪資待遇、穩定人力結構的重要原因。很感謝所有在防疫第一線付出的公職獸醫師及獸醫佐。（編輯：林興盟）1140603

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