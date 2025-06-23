罷免陳俊宇連署差8000份 罷團不送件

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）罷免團體「滿城封宇聯盟」發起罷免民進黨立委陳俊宇，第2階段連署明天截止送件，門檻為3萬6523份。罷團今天表示，距離門檻約8000份差距，決定不送件，並將連署書「水銷」。

罷團今天指出，此決定是基於對民主程序的尊重，及對支持者與連署民眾個資的保護，所有連署書將採「水銷」處理，送至環保公司以水攪拌成紙漿後製成再生紙，過程中也會派員錄影存證，確保資料不被濫用。

罷團表示，罷免行動自啟動以來，遭遇許多挑戰，4月24日起，檢方陸續對特定政黨黨部展開搜索，並約談多名參與罷免行動的志工及連署民眾，這些行動對罷免案的推進造成一定影響，也讓許多支持者感到壓力與不安。

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罷團指出，由於時間緊迫，加上部分客觀條件的限制，最終未能達到法定連署門檻，這並不代表行動的失敗，而是一次重要的民主實踐，讓更多人關注地方政治與民意表達的重要性。

罷團指出，雖然此次罷免案未能成功送件，但仍將繼續關注民主與司法的發展，並致力於捍衛公民的基本權利，為未來的民主運動奠定更穩固的基石。（編輯：陳清芳）1140623