蔣萬安批民進黨詐團 吳思瑤：說的應該是自家國民黨

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（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北29日電）兼任民進黨主席的總統賴清德在民進黨全代會宣示，與發起罷免的公民同行。台北市長蔣萬安今天說，民進黨就是最大的詐騙集團，大家可以看到一開始都一直推給公民團體，結果現在完全不演了，站出來在第一線全力推動大罷免。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，誰是台灣最大的詐騙集團，「蔣萬安講的應當是他們自家中國國民黨」，現在已有5縣市發動造假連署，都經各地地檢署起訴，國民黨盜用民意而遭起訴的已近百人，所以到底誰用詐騙手段盜用台灣民意，「蔣萬安說的不就是自家中國國民黨嗎？」

吳思瑤說，蔣萬安這段時間人設大翻轉，恐怕是基於權力焦慮，如果台北市5席國民黨立委全遭罷免，當然不利於蔣萬安角逐連任台北市長，因此蔣萬安每天不管市政，只管政治攻擊，如果要攻擊公民罷團，請先針對國民黨詐騙民意這件事誠懇道歉。

吳思瑤說，大罷免大成功是台灣的主流民意，最後倒數階段，會持續用行動讓國會正常化，讓台灣是台灣人的台灣，不是中國可以施壓、脅迫的民主台灣。

7月26日將舉行罷免投票，蔣萬安今天陪同國民黨立委李彥秀在台北市內湖區的市場掃街拜票，蔣萬安受訪表示，民進黨就是最大的詐騙集團，大家可以看到一開始都一直推給公民團體，結果現在完全不演了，站出來在第一線全力推動大罷免。

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蔣萬安強調，一開始找各種理由、藉口說要罷免在野黨立委。大家都知道李彥秀在港湖深耕26年，一路從議員做到立委，在地服務最扎實、最認真，要罷免她真的是最沒有道理。他懇請大家7月26日一定要出來投反對罷免票，守住李彥秀，就是守住最認真、最為港湖付出的守護者。

此外，國民黨立委許宇甄也透過新聞稿表示，民進黨與賴總統表面聲稱這是一場「公民自發」罷免行動，實際上卻是一場由賴清德以總統身分親自操盤，「與公民同行」是假，「與惡罷同行」是真。民主制度不是執政黨的權力工具，也不應成為賴總統清算異己的藉口。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1140629