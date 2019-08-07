中國人工增雨恐引發生態危機 學者籲正視

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）中國以人工增雨技術介入生態、環境領域，甚至確保大型活動天晴。學者呼籲，應審慎看待人工增雨對社會發展、國際局勢影響，全球也該正視不顧環境倫理爭議的高風險國家。

科技部今天舉行「新版人定勝天？馴化天氣的人與自然新關係」記者會。台灣大學地理與環境資源學系教授簡旭伸以中國發展人工影響天氣為題，呼籲應謹慎看待「地球工程」對社會發展甚至到國際局勢的影響。

簡旭伸說，世界氣象組織不鼓勵各國動用國家資源發展人工影響天氣技術，但中國卻反其道而行，不僅廣設人工影響天氣辦公室，還以政府力量介入增雨作業，影響層面涉及糧食、水、生態危機。

他舉例，中國青海省氣象部門在三江源以生態保護為由，開展人工增雨作業，但三江源雨量多了，是否影響當地生態，甚至出現新物種，有待觀察外，中國實行增雨作業，還引發國際糾紛，如印度就抱怨因此導致印度暴雨洪災；伊朗則是譴責以色列人工增雨，讓伊朗雨水短缺。

他也指出，中國許多大型戶外活動要求「確保藍天」，像是2008年的北京奧運開幕式，天空晴朗沒有降下半滴雨，反觀2012年倫敦奧運，開幕式則是以一朵雲調侃倫敦多變天氣。

簡旭伸認為，這說明了民主國家體現日常生活與天氣和諧共處，威權國家卻展現積極控制天氣的國家能力與權力。

他指出，國家政治權力競爭已從平面大地，逐漸轉化為立體空間的概念，甚至擴展至大氣圈，試圖透過控制、改變自然環境，人工增雨恐引發道德質疑。

他呼籲，全球都該正視不顧環境倫理爭議的高風險國家，假借尋求解決氣候變遷難題為名，行更大尺度地球或氣候工程之實的可能性。（編輯：林孟汝）1080807