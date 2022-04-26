空中運輸新紀元 世界首座市區無人機機場快閃亮相

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（中央社英國科芬特里25日綜合外電報導）英國今天揭幕一座專供貨運無人機起降的市區快閃機場，在簡短的試飛儀式中吊起一箱氣泡酒。這被譽為劃時代創舉，有朝一日，這裡或可供空中計程車起降。

「空中1號」（Air-One），即所謂的「垂直機場」（vertiport），可供無人機與日後的電動車起降，支持者譽為突破性創舉，揭開未來低排放空中運輸的新紀元。

座落在英格蘭中部、曾為汽車製造重鎮科芬特里（Coventry）的這座機場，今起一個月將展示這個蓬勃發展的產業。

今天的處女航，象徵性地從起降台吊起一箱氣泡酒，重約12公斤，箱內共有6瓶氣泡酒。

這座機場是由英國新創公司Urban-Air Port打造，公司創辦人桑德胡（Ricky Sandhu）表示，試飛使用的商用無人機、向英國軍方商借而來的「馬洛伊航空學有限公司」（Malloy Aeronautics Ltd.）T150，是歷來在都市中飛行的最大型無人機。

在25名員工及英國政府支持者見證下，桑德胡告訴在場數百位賓客：「你們腳下正是世界第1座完整營運的垂直起降機場。」

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Urban-Air Port目前開發貨運無人機的地面基礎設施，空中計程車的設施則預計2030年前推出。去年Urban-Air Port全心投入科芬特里展示場的規畫，預計未來數月在英國其他地區與其他國家展示類似機場，目標全球逾200座。

這些機場設計成可輕易組裝拆卸，現場並使用Urban-Air Port口中「零排放世代」的氫燃料電池。Urban-Air Port表示，目前訂單總額高達6500萬英鎊，計劃拓展至美國、澳洲、法國、德國、斯堪的那維亞半島以及東南亞。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110426