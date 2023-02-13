搶AI市場 韓新創公司Rebellions新晶片挑戰輝達

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（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國希望在爆炸式成長的AI產業中占得一席之地之際，新創公司Rebellions Inc今天推出人工智慧（AI）晶片，積極爭取政府合約。

路透社報導，Rebellions Inc的ATOM晶片，是韓國挑戰AI晶片全球領導者輝達（Nvidia）的最新嘗試。

AI現在是全球焦點話題，根據瑞士銀行集團（UBS），OpenAI打造的AI聊天機器人ChatGPT推出僅僅兩個月，就一躍成為史上成長速度最快的消費者應用程式（app）。

美國的輝達在高階AI晶片領域占有絕對優勢，傑富瑞集團（Jefferies）晶片分析師利帕西斯（Mark Lipacis）表示，截至去年12月，全球最大的6間雲端服務約86%運算能力來自輝達。

韓國希望扶植國內產業，計畫未來5年投資超過8億美元用於研發，以期在2030年前，讓韓國AI晶片在國內資料中心的市占從目前幾乎是零提高至80%。

韓國經濟智庫「韓國產業研究院」（Korea Institute for Industrial Economics and Trade）資深研究員金養鵬（Kim Yang-Paeng，音譯）表示：「很難趕上在通用AI晶片領域遙遙領先的輝達，但這並非無法改變，因為AI晶片能執行不同的功能，沒有既定界限或度量。」

Rebellions共同創辦人朴成賢（Park Sunghyun，音譯）表示，ATOM晶片專為運行電腦視覺和聊天機器人AI應用程式所設計，由於它針對的是特定工作而非廣泛進行處理，其晶片功耗僅需輝達A100的20%左右。

首爾本月將為兩座資料中心發出招標通知，僅允許國內晶片製造商投標。

鮮京電信（SK Telecom Co）子公司Sapeon Korea Inc表示，Sapeon Korea Inc也打算參與這項計畫。韓國搜索引擎Naver Corp和國營韓國產業銀行（Korea Development Bank, KDB）贊助的FuriosaAI告訴路透社，該公司也將競標。

IT研究公司顧能（Gartner）分析師普利斯特里（Alan Priestley）表示：「輝達發展的背後有很大的動力，這些新創公司必須建立動力，這需要時間，但政府的激勵措施，就像韓國現在的狀況，很可能大大影響韓國國內的市占。」

Rebellions尋求與電信、雲端和資料中心營運商「韓國電信公司」（KT Corp）合作參與政府計畫，希望能讓客戶擺脫對輝達的依賴。

Rebellions拒絕對其AI晶片事業做出預測，但該公司已籌集1220億韓元（約9600萬美元），其中300億韓元來自韓國電信公司和新加坡淡馬錫（Temasek）旗下Pavilion Capital，100億韓元來自韓國政府。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺 ）1120213