中山大學奈米結構光觸媒研究可減碳 成果登國際期刊

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）中山大學光電工程學系助理教授李炫錫最新研究登國際期刊，他的奈米結構光觸媒研究克服了以塊狀硫化錫為基底的光觸媒的侷限性，可應用於半導體產業，紓解石化燃料漲價壓力，減緩全球暖化。

中山大學新聞稿指出，李炫錫的最新研究成果以硫化錫（SnS）／石墨氮化碳（g-C3N4）奈米結構作為光觸媒，可將二氧化碳轉化為甲烷，克服了以塊狀硫化錫為基底的光觸媒的侷限性。

李炫錫表示，此製備技術非常符合目前的半導體產業基礎設施，應能大規模應用。這項研究結果近期刊登於國際知名頂尖期刊「應用催化B：環境」（Applied Catalysis B: Environmental）中。

此次研究包含奈米結構材料的結合，以雕刻薄膜技術和簡單的浸漬法，製備出硫化錫石墨氮化碳微結構的奈米複合薄膜。李炫錫將傳統光觸媒石墨氮化碳與硫化錫結合，他說，將二氧化碳轉化為甲烷，在金屬硫化物為基底的觸媒中產率是最高的。

李炫錫說，科學家和工程師一直致力於開發此項技術，但運用此技術從二氧化碳轉化出燃料的生產效率和選擇性仍是大挑戰。這次研究發現，硫化錫／石墨氮化碳奈米結構光觸媒表現出優異的百分之百選擇性甲烷產率，且可穩定運行超過10小時。

李炫錫表示，硫化錫／石墨氮化碳奈米結構間異質接面形成會有加乘作用，該裝置在光吸收率、結晶度、透過C-S鍵結的高效Z型電荷傳輸、以及硫化錫奈米結構表面的物理化學性質等都有優異表現。

李炫錫帶領「奈米能源與界面實驗室」及博士班學生何莫善（Hossam A. E. Omr），研究光能轉換應用，特別是光觸媒系統與奈米結構材料製備，試圖開發儲量豐富、無毒、高效率的吸光材料。（編輯：黃世雅）1120220