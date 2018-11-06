工商業界相挺 侯友宜推產業轉型創經濟活水

國民黨新北市長參選人侯友宜5日出席工商後援會成立活動時表示，拚經濟才是台灣政治發展的大前提，地方政府可一同努力推動產業轉型，協助發展綠色能源產業。（侯辦提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年11月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市長選舉進入倒數計時階段，國民黨參選人侯友宜表示，拚經濟才是台灣政治發展的大前提，政治應為經濟服務。地方政府可一同努力推動產業轉型，協助新北發展綠色能源產業。

選戰愈接近投票，侯友宜競選總部愈不敢大意，展開「空軍」與「陸軍」交叉火網全面作戰；空軍宣傳方面，今天推出與「韓流」旋風人氣王的高雄市長參選人韓國瑜，合拍競選電視廣告。

侯友宜今天受訪表示，每天以很多的方式向選民報告政見，不管是行動上直接面對面接觸、也透過臉書（Facebook）、IG、甚至回答媒體的詢問，在各地區都與選民緊緊的站在一起。

在陸軍步兵作戰方面，侯友宜今天持續在板橋區、中和區的3處市場掃街，明天也將在蘆洲區的3處傳統市場掃街，選擇第一線與選民接觸，宣傳「催票、拉票、投票」，希望徒步拜票，催出支持者投票的動力。

檯面下，侯友宜仍有不公開行程，透過社團組織運作，親自拜訪爭取選票。挺侯友宜工商後援會5日晚間在新莊區成立時，新北市在地企業負責人、各類工商發展團體領袖出面相挺。

不過，工商團體負責人相當低調，不希望曝光避免造成困擾。這些後援會包括土城、樹林、林口、瑞芳工業區及新莊區廠商協進會、產業觀光促進會、商業會、工業會、商圈聯合發展協會、產經跨業交流協會、綠色能源產業、智慧城市產業、生技產業等聯盟。

侯友宜在會中公布「新北產業生命線」政見，說明要盤點工業區等閒置空間，協助解決工商業者缺地的問題，並推動捷運「三環六線」創造更大的商圈空間，成為產業發展的最大驅動力。

侯友宜指出，提升經濟發展最重要的是促進國際採購商洽活動與出口拓銷，拓展全球市場。另外，推動產業轉型，新北發展綠色能源產業，還要開發創新產業，建立新北電競基地。

侯友宜說，將加強產官學合作與技職教育，以學用接軌解決企業主的人才不足隱憂。他說，自己雖不是經濟背景出身，但有能力、有信心團結所有團隊好好做事，為新北市產業創造活水。（編輯：翁翠萍）1071106

國民黨新北市長參選人侯友宜（前左）6日持續在板橋區、中和區的3處市場掃街，選擇第一線與選民接觸，宣傳「催票、拉票、投票」，盼透過徒步拜票，催出支持者投票的動力。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年11月6日