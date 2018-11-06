蘇貞昌衝衝衝 一天連掃3市場展人氣

（中央社記者王鴻國新北6日電）民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌今天展現衝衝衝氣勢，從早到晚共掃新北市三重區、鶯歌區3市場，在攤商及路人高喊凍蒜下展現高人氣，有粉絲直呼「一定要投給你」。

蘇貞昌一早前往三重幸福市場掃街拜票，受到許多攤商及婆婆媽媽歡迎。蘇貞昌受訪表示，現在6直轄市中，僅中國國民黨新北市長參選人侯友宜不願辯論，選前都這麼不重視民意，如果選民還讓侯友宜當選，以後一定更不重視民意、更賴皮。

蘇貞昌傍晚前往鶯歌五福市場及三元市場，爭取選民支持。有粉絲直呼「一定要投給你」，讓蘇貞昌非常感動地說，希望大家多幫忙，讓他可為新北做事。

從早衝到晚，蘇貞昌依舊精神飽滿，有民眾聽聞蘇貞昌造訪，紛紛跑出店家觀看，還有民眾穿過人牆只為和蘇貞昌打招呼、握手。一路都有民眾熱情歡迎高喊「蘇貞昌凍蒜」，更有年輕父母帶小朋友要找「電火球」合照。

有民眾激動向蘇貞昌說，「我小時候就看著你，現在我長大了一定要投給你」，讓蘇貞昌覺得非常溫馨，也向現場民眾呼籲「選對人，會做事，4年能改變一座城市」。

蘇貞昌掃完市場後，前往新北市中和區參加「新北逗陣衝音樂會」，重申幫長者裝假牙及垃圾袋降價等政見，希望讓他有機會為大家做事。（編輯：李明宗）1071106