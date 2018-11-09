潘孟安蘇清泉再戰空污 提改善政見

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東空氣品質最近不是紅色就是橘色，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今天提出空污防治政見表示，將爭取增加空氣品質監測站；潘孟安則回應，近2年空品有改善，會持續爭取經費。

屏東縣今天起舉行縣運暨公教聯合運動會，由於前幾天屏東空氣品質不是紅色就是橘色，有家長憂心連續3天運動會影響運動員健康，雖然縣府表示明年將改在非空污期舉辦，但今天的空氣品質仍受到關注。

屏東今天一早出現許久不見的藍天，環保署空氣品質監測在普通等級，讓家長和潘孟安都鬆口氣，面對媒體，潘孟安只說了一句「哪有空污」。

蘇清泉也在上午舉辦空污政見記者會，除表示會在11日參加高雄市的反空污遊行，與高雄市長候選人韓國瑜一起提空污政見，未來如當選將落實高屏空污共同防治外，也提到癌症死亡排名，屏東是肺癌第一，他將爭取將目前只有3站的空品監測站，至少再增加5站。

蘇清泉並表示，將要求中央修法增列空污防治回饋與醫療健檢等補償，高雄市是加害方，一年的空污防治經費新台幣57億餘元，屏東是受害方且是全國空污最嚴重縣市，一年卻只有1億餘元，「哪有這個道理」。

與蘇清泉一起開記者會的屏東縣議員唐玉琴說，現在競選小物口罩最夯，她準備3萬份全發光光；縣議員參選人黃昌源則表示，政府補助高雄市的空污防治費都被用來辦活動，沒有落實防治。

潘孟安昨天就針對蘇清泉要參加反空污遊行，提出這2年在縣府努力及與高雄聯防下，屏東不良空品日減少的數據；今天針對蘇清泉開空污記者會，潘孟安再度提出他自己的空污改善政見，表示將持續爭取中央補助，在秋冬季節讓民眾免費搭乘公共交通運輸；同時，也會爭取空品不良對民眾健康風險影響評估調查及其他空污防治經費補助。

民進黨屏東縣黨部在蘇清泉記者會後發出新聞稿指出，蘇清泉將空污當成政治籌碼批評，有失公允，屏東空污究其原因，國民黨執政時期將重工業污染產業設置在南部縣市，總公司設在台北，導致長久以來稅收上繳台北，污染留在南部，國民黨的縣長參選人應該先道歉再批評。

另外，重要的污染源是來自中國，蘇清泉面對中國卻卑躬屈膝，蘇清泉應該勇敢向中國提出嚴正抗議。（編輯：陳政偉）1071109