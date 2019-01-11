海漂廢棄物影響美麗海灣 賴峰偉敦促清理巡視

澎湖縣長賴峰偉11日表示，澎湖美麗海岸環境是上天給予的最好禮物，但每到冬天大量海漂垃圾占據海岸線，盼能積極落實各區沙灘環境潔淨及減塑政策，維護生態環境。圖為民眾參與淨攤活動。（澎湖縣政府提供）中央社 108年1月11日

（中央社澎湖縣11日電）世界最美麗海灣之一的澎湖，各海岸際沙灘隨處可見海漂廢棄物，澎湖縣長賴峰偉今天要求環保局建立清理巡視機制，確實做好維護海岸線整潔工作。

賴峰偉今天聽取環保局長蔡有忠的業務報告時指出，最近曾利用公餘假日，至澎湖各地巡視，發現部分海灘或沙灘，仍堆積有各式的保特瓶、玻璃罐、浮球、保麗龍等海漂垃圾，要求環保局加強海岸線垃圾追蹤督導機制，落實各地區沙灘環境潔淨。

賴峰偉表示，澎湖是海洋的故鄉，美麗海岸環境是上天給予澎湖最好禮物，但每年大量瓶瓶罐罐、食品包裝、塑膠袋、廢棄漁網、浮標、漂流木和吸管等海漂垃圾，占據澎湖海岸線，嚴重影響澎湖世界最美麗海灣的觀光形象。

賴峰偉指出，守護環境生態從生活中作起，澎湖目前僱用有53位海岸維護巡查人員，要求環保局建立清理巡視機制，確實督導清潔人員維護海岸線整潔工作。

他也說，今年7月1日起，各機關學校、百貨及購物中心、連鎖速食等不再提供內用者一次性塑膠吸管，落實限塑政策，減少塑膠製品，同時鼓勵民眾自備環保餐具容器，購物自帶環保袋，實踐綠色消費等低碳行為。（編輯：陳政偉）1080111

澎湖縣長賴峰偉11日指出，澎湖目前僱用海岸維護巡查人員53人，但他最近到各區巡視，發現部分沙灘仍堆積大量垃圾，已要求環保局建立清理巡視機制，確實督導清潔人員維護海岸線整潔工作。（澎湖縣政府提供）中央社 108年1月11日