把脈高雄治水 李鴻源：成效顯著要兩年

（中央社記者王淑芬高雄15日電）去年高雄市823水患造成嚴重災情，被市長韓國瑜喻為「現任大禹」的前內政部長李鴻源今天說，將盤點易淹水及癥結問題檢討分析，要讓淹水問題有顯著成效「要兩年時間跑不掉」。

韓國瑜邀李鴻源為市府治水總顧問，並為高雄市的治水做規劃，李鴻源今天率治水團隊及市府水利局長李戎威說明治水計畫。

韓國瑜說，去年高雄包括鳳山、美濃等地區水患嚴重、人民痛苦不堪，他邀李鴻源這些在治水工程上就像「達摩祖師爺」的人為高雄治水把脈，他們願意義務協助高雄市治水，非常感謝。

李鴻源指出，解決水患要從盤點淹水癥結、68處易淹水區的改善及過去市府規劃或已興建滯洪池檢討著手，檢視並提出改善辦法，如果已建滯洪池的地區仍有積水問題也要檢視。他還談到河川污染、地盤下陷等地層結構等問題，將分短中長程談治水。

有關高雄市防洪治水採「10年治水通洪能力、25年不溢堤」的標準，李鴻源說，如果將標準提高為30年，經費勢必大增，可以透過城市設計「低衝擊開發」方式處理，即納入公有土地或公園綠地等，打造海綿城市。

李鴻源說，治水工程要跨局處辦理，他建議韓國瑜成立「市政推動小組」以利統合，他還呼籲大家給團隊兩年的時間，要讓高雄淹水有顯著成效，需要2年的時間跑不掉，他指出「治7年之病要求3年之艾草」。

李鴻源說，在凡那比颱風後，曾受前市長陳菊之邀到高雄，後來市府規劃興建15座滯洪池，如今已完成13座，他會去盤點檢視興建滯洪地點或操作的問題，並檢討未來是否還要推動後續10座滯洪池。他不諱言，取得滯洪池土地是龐大的支出，可研擬「11帖藥方」，含用都市計畫的方式協助解決並治水。

易淹水地區民眾有揮之不去的惡夢，市府在今年的汛期能否讓民眾免於水患，李鴻源表示，會「分期分類」處理，訂出優先順序、關鍵問題，如果短期能馬上解決，一定可以改善。（編輯：陳俊碩）1080115