北市年節食品抽驗 白木耳不合格率最高

台北市衛生局抽驗年節食品，21日公布結果，199件中有4件品質檢驗結果不符規定，其中以白木耳不合格率最高。（台北市衛生局提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年1月21日

（中央社記者梁珮綺台北21日電）年節將至，台北市衛生局抽驗年節食品，今天公布結果。在受檢的199件中，有4件品質檢驗結果不符規定，以白木耳不合格率最高；另檢查40件完整包裝產品標示，有3件標示不符。

衛生局日前到台北市賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地點抽驗年節食品，共計抽驗木耳、金針、竹笙、蔬果、水產品、肉品、烘焙食品、堅果加工、葡萄乾、糖果、米濕製品、豆製品、熟食等199件；另針對40件完整包裝產品標示，進行檢查。

衛生局上午公布檢驗結果，有4件品質檢驗結果不符規定。台北市政府衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯表示，以白木耳的不合格率最高，在12件受檢的白木耳中，有3件不符規定，部分驗出農藥超量、部分驗出農藥殘留，另1件金針驗出二氧化硫超量。

黃敬堯說，有氣喘病的患者若食用超量二氧化硫食物，恐會產生不同程度過敏反應，引發哮喘與呼吸困難，呼籲民眾選購白木耳與金針時，要避免選擇聞起來有刺鼻味的產品。

這次專案重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、殘留農藥、甜味劑、保色劑、7項乙型受體素、48項多重動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、順丁烯二酸與順丁烯二算酐總量、大腸桿菌、大腸桿菌群等。

此外，衛生局針對包裝進行檢查，有2件蛋捲及1件豆丁的成分及營養標示格式不符規定。（編輯：戴光育）1080121