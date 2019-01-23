把貨賣出去 南高屏農產品共同外銷

台南市、高雄市與屏東縣農產品整合外銷，共同將22噸、4貨櫃的蓮霧、蜜棗等銷往新加坡、香港和中國大陸。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月23日

(中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）台南市、高雄市與屏東縣農產品整合外銷，今天由農糧署長胡忠一、屏東縣長潘孟安主持「台灣優質鮮果外銷封櫃」記者會，將22噸、4貨櫃的蓮霧、蜜棗等外銷到香港、新加坡。

屏東縣府表示，今天封櫃出口外銷共有4貨櫃，其中2貨櫃為蜜棗，1貨櫃芭樂及1貨櫃的楊桃、蓮霧，分別銷往新加坡、香港和中國大陸。

胡忠一表示，去年全台生鮮水果外銷產值達55億美金，創下20年來新高，期待未來各縣市透過多元行銷方式，將台灣鮮果導入各國市場，打出品牌形象，提升農民收益。

潘孟安表示，屏東縣政府除持續外銷鄰近國家地區如日本、韓國、香港及中國外，更將觸角伸及杜拜、加拿大，以鳳梨為例，從2015年開始，連續3年外銷量達8000公噸。去年外銷量更呈倍數成長，達到1萬9000多噸。

潘孟安指出，受到暖冬氣候影響，今年水果產量增加，為提早因應產期集中與市場需求，縣政府已啟動出口作業，迄今已外銷126噸、33貨櫃的水果，這次縣府特別整合台南、高雄的果品共同外銷，以團體戰方式穩定供貨給新加坡、香港和中國大陸。（編輯：黃世雅/吳協昌）1080123