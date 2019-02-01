新任澎管處長許宗民上任 加強景點維護與安全

澎湖國家風景區管理處新任處長許宗民1日上任，立即至各遊憩據點了解設施環境整備情形，指示服務人員在春假假期，要加強景點環境維護及安全，服務遊客零落差。（澎管處提供）中央社 108年2月1日

（中央社澎湖縣1日電）澎湖國家風景區管理處新任處長許宗民，今天上任，立即至各遊憩據點了解設施環境整備情形，指示服務人員在春假假期，要加強景點環境維護及安全，服務遊客零落差。

澎管處卸任處長陳志賢，年初因偕友人赴酒店失言遭調職，今天在交通部觀光局舉辦新卸任處長交接，由觀光局長周永暉主持監交，新任處長許宗民一上任，正好碰上春節連假，他回到澎湖，馬上前往澎湖本島旅遊景點巡視，除慰勉一線服務人員之辛勞，也指示服務人員要做好景點環境維護及安全，讓遊客與鄉親滿意。

澎管處表示，澎湖、小門地質館、西嶼西台、南海、北海、岐頭、吉貝、七美等遊客中心，在大年除夕和初一因應環境整備輪流休館外，其餘春節假期均照常服務，專人提供遊客諮詢及解說服務，澎湖機場旅遊服務中心則全年無休，提供旅遊服務不打烊，民眾可多加利用。

新任許宗民，淡江大學水資源及環境工程系碩士，89年專門職業及技術人員高等考試環境工程技師，92年公務人員升官等考試薦任考試土木工程職系及格，歷任大鵬灣、茂林等國家風景區管理處秘書及觀光局簡任秘書等職，在觀光體系年資近10年，職務歷練完整，對於推動澎湖觀光發展將可無縫接軌。（編輯：吳佳穎）1080201