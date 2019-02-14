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新竹忠信學校元宵走街 6千份環保燈籠免費送

最新更新：2019/02/14 14:31
新竹縣忠信學校將於19日晚間在新竹市舉辦元宵走街活動，校方表示，今年將沿途分送6000份豬寶寶環保燈籠，以及2萬份新竹元宵走街18週年紀念幣賀年卡，與民眾歡慶元宵。中央社記者魯鋼駿攝　108年2月14日
新竹縣忠信學校將於19日晚間在新竹市舉辦元宵走街活動，校方表示，今年將沿途分送6000份豬寶寶環保燈籠，以及2萬份新竹元宵走街18週年紀念幣賀年卡，與民眾歡慶元宵。中央社記者魯鋼駿攝　108年2月14日

（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹縣忠信學校將於19日晚間在新竹市舉辦元宵走街活動，校方表示，今年活動除了勁歌熱舞等表演活動外，也將發送6000份環保燈籠與2萬份紀念幣賀年卡，與民眾歡慶元宵。

忠信學校今天為活動提前造勢，教師孟怡君表示，忠信學校已連續18年舉辦元宵走街活動，逐漸成為元宵民俗活動亮點與新竹文化品牌，希望透過元宵走街，互相賀歲。

孟怡君指出，走街隊伍將由學生組成的「山前女子槍隊」領頭，隊伍中包括戰鼓、勁歌熱舞演出，另外還有學生cosplay角色扮演的動漫人物、財神爺、手機遊戲角色與童話故事彼得潘、虎克船長等，其中每年都更新設計的生肖寶寶，更是一大亮點。

孟怡君說，2月19日活動當天晚間7時，將從新竹市東門國小出發，沿途分送6000份豬寶寶環保燈籠，以及2萬份新竹元宵走街18週年紀念幣賀年卡；此外，學生們也將帶著打掃用品，沿途清理路面垃圾，盼讓城市恢復乾淨樣貌，不僅透過活動獻上祝福，也讓走街活動更具意義。

忠信學校學生、戰鼓隊長李承哲表示，戰鼓隊每天利用放學後集訓，幾乎都留校到晚間8時才回家，手部起水泡、長繭，甚至破皮流血都是家常便飯；為了這次走街活動，除了學了新的曲子，還編排能夠「邊走邊打」的演出方式，要帶給民眾震撼感受。

多媒體廣告室內設計科何禹君說，為了走街活動首次體驗cosplay，和同學們一起打扮成動漫與手遊中的角色，希望走街活動順利成功，帶給新竹市民熱情與祝福，共度熱鬧又開心的元宵夜。（編輯：李錫璋）1080214

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