這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點
地方

月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱
兩岸

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦
國際

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子
地方

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南投燈會打造亮點 盼攜手日本足利花卉公園

最新更新：2019/02/18 18:46
日本足利花卉公園營運公司社長早川公一郎（左）18日率隊拜訪南投縣長林明溱（右），雙方洽談明年南投燈會合作機會，盼為彼此帶來更多旅客。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年2月18日
日本足利花卉公園營運公司社長早川公一郎（左）18日率隊拜訪南投縣長林明溱（右），雙方洽談明年南投燈會合作機會，盼為彼此帶來更多旅客。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年2月18日

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）部分民眾批評南投燈會太多中國元素，為展現更多元風貌，南投縣政府與日本足利花卉公園營運公司洽談合作，盼使旅客明年來到南投燈會某燈區，有彷彿置身足利花卉公園感覺。

日本足利花卉公園營運公司社長早川公一郎今天率隊拜訪南投縣政府，由南投縣長林明溱、副縣長陳正昇接待，雙方洽談明年南投燈會合作機會，以創造多贏局面，雙方交換禮物後，早川公一郎等人下午參觀南投燈會，並將欣賞晚間中國大陸重慶「銅梁火龍」表演。

林明溱說，足利花卉公園以花卉與彩燈聞名，每年吸引大量人潮，南投燈會今年大受歡迎的「光毯花園」燈區，就是副縣長陳正昇去年考察展現的成果；足利花卉公園每個月綻放不同花卉，並規劃多元主題，被美國有線電視新聞網(CNN)選為世界10大夢幻旅遊景點。

林明溱表示，南投燈會參考足利花卉公園，突破傳統花燈思維，利用南投會展中心後方1萬2000平方公尺土地，以城堡、噴泉等主題打造光毯花園燈區，春節期間成功吸引數百萬人次到南投旅遊，明年燈會將研擬配合動態投影技術，將光毯延伸牆面，並與足利花卉公園合作，布燈塑造足利花卉公園特有圖案與氣氛。

早川公一郎透過翻譯說，園內最有名的花，就是5月左右的紫藤花，光去年5月、6月就吸引77萬觀光人次，其中台灣人占15萬人次，顯示台灣人對日本觀光旅遊重要性，希望明年合作協助南投燈會打造不同亮點，也可行銷足利花卉公園，為彼此帶來更多旅客。（編輯：陳清芳）1080218

地機族