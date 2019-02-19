大典館違建補照可合法 柯文哲：不同意程序違建

（中央社記者梁珮綺台北19日電）文化大學大典館日前火警，燒出違建問題，建管處要求文大完成補照程序；台北市長柯文哲說，他不同意程序違建，否則只要容積率未超過，每棟建物都可不按圖施工，要求列管。

柯文哲今天下午主持維護公共安全督導會報，聽完建管處報告專案執行拆除違建情形後，問起大典館狀況，建管處表示，大典館合法建築為5樓，也領有使用執照，而校方往上加蓋的3個樓層屬於民國83年以前就有的既存違建，所以要求文大完成補照程序。

建管處補充，大典館法訂容積為160，但實際上已超過，將就整體校區一併處理，校內使用分區有文教區、學校用地、風景區、農業區等等，文大已在進行相關檢討，若大典館容積率符合，即可補照，便可合法。

建管處說明，大典館案件屬於程序違建，只要符合土管規定，容積率足夠情況下，可按程序補照，給予民眾一個合法途徑；實質違建則是本身容積率不夠，也違反土管規定，完全無法申請建照。

不過，柯文哲連說「我不同意」，認為按照建管處定義，只要沒有超過容積率，台北市就沒有不按圖施工的問題，尤其每次一來一往補正程序的時程曠日費時，違建永遠不能拆，「只要說我申請中，你不可以給我拆，一拖就2年、3年」。

柯文哲說，這是法規破洞，完全是睜眼說瞎話，認為應明定幾年幾月幾日開始不得補正程序，否則解釋權的空間太大，要求列管，他說，「改一個窗戶就算了，多一層、兩層，開什麼玩笑」。

他更向建管處說，「你知道我在講哪一個，文山區那一個」，指該案也是同樣情況，違建因而無法拆除，要求通案解決，建管處回應是「星靚點」飯店。（編輯：李亨山）1080219