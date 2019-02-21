苗栗習俗鞭炮包龍炸出大火 業者：越炸越旺

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗客家元宵（火旁）龍活動今晚將進入最後化龍返天儀式，有業者昨晚包龍時，把大量鞭炮掛在龍頭猛烈轟炸，整個龍頭起火燃燒，緊急滅火；業者興奮說，象徵「越炸越旺」。

苗栗（火旁）龍是客家庄傳統習俗，龍隊在苗栗市地方信仰中心玉清宮經過開光點睛儀式後，象徵注入靈氣化身為神龍，於元宵節前後，穿梭於鄉里間，為鄉親祈福，民眾以鞭炮丟向神龍，具有鎮煞迎福意涵。

苗栗市尚好重機工程有限公司，20日晚間準備60箱鞭炮，包了3支龍隊進行轟炸，其中向聯合大學土木系借來的神龍，由學生和公司員工組成聯合龍隊，把大量鞭炮掛在龍頭和龍尾，不料，一點燃炮火，整個龍頭竟直接燒了起來。

龍隊成員原本不斷搖晃龍頭，並用布拍打，試圖撲滅火勢，但火舌仍不斷竄燒，龍隊趕緊高舉起火的龍頭，衝往臨近的廁所前，以水桶裝水澆灌，才順利滅火，不過龍頭已被燒得只剩下焦黑骨架。

尚好重機公司員工陳旻渝指出，包龍現場除公司員工外，還開放給一般民眾和攝影同好參觀，現場聚集約近百人，看到龍頭燒了起來，有人拍手叫好、有人直呼「發爐了」，象徵公司今年會「從頭旺到尾」。

苗栗（火旁）龍民俗專家鍾椿煇表示，早期龍頭在炸龍期間被燒毀，老一輩人會重新修補，近年來工商繁榮，包龍、炸龍頻繁，已「百無禁忌」，但不宜再度出巡，只要誠心供奉神龍，並於農曆正月17日子時，化龍返天，以火化「謝龍」，即能保佑鄉親旺順平安。（編輯：李錫璋）1080221