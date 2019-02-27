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信義鄉建雙龍景觀吊橋 最快今年夏天啟用

最新更新：2019/02/27 16:51
南投縣政府在信義鄉興建雙龍景觀吊橋，目前在山谷兩端進行橋墩基礎工程（圖），南投縣長林明溱27日前往視察，期待今年夏天啟用後成為熱門新景點。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年2月27日
南投縣政府在信義鄉興建雙龍景觀吊橋，目前在山谷兩端進行橋墩基礎工程（圖），南投縣長林明溱27日前往視察，期待今年夏天啟用後成為熱門新景點。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年2月27日

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投縣政府在信義鄉興建雙龍景觀吊橋，目前在山谷兩端進行橋墩基礎工程，待架起鋼索、鋪設橋面後，預計最快今年夏天啟用，可望成為南投縣熱門新景點。

信義鄉雙龍水管吊橋非供人行，但因山谷景色壯麗常有民眾闖入，因此，南投縣政府沿原來水管橋斜上方興建一座景觀吊橋，南投縣長林明溱今天前往了解工程進度後表示，橋墩完成後，預計3月架鋼索、4月鋪橋面，雙龍景觀吊橋最快今年夏天與全國遊客見面。

林明溱說，縣政府斥資新台幣6000多萬元興建雙龍景觀吊橋，橋身跨距約350公尺、距橋下溪谷約120公尺，相當40層樓高，目前山谷兩端進行橋墩基礎工程；由於吊橋橫跨開闊山谷、峭壁景色壯觀，加上雙龍瀑布水質清澈且終年不斷，未來可望成為南投熱門新景點。

信義鄉長全志堅表示，縣政府興建雙龍景觀吊橋，有助信義鄉觀光發展，期待今年夏天完工開放後，信義鄉的農特產品及原住民文化可推廣給更多民眾。

縣政府觀光處長王源鍾說，雙龍景觀吊橋位於偏遠山區，不但工程招標遇多次流標，且施工困難，完工後將由縣府營運管理，並在雙龍橋附近設置轉運站，遊客到雙龍景觀吊橋需搭乘接駁車進出。

由於雙龍水管吊橋常遭擅闖，王源鍾也呼籲，到雙龍水管吊橋道路狹窄且危險，還有很多地方待改善，請民眾勿私闖上山或到景觀吊橋下方的雙龍水管吊橋遊玩，以免發生危險。（編輯：翁翠萍）1080227

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