1.3萬支監視器破舊 柯文哲：6日將開會討論

（中央社記者黃麗芸台北4日電）民主進步黨台北市議員江志銘今天質詢指出，北市第一期錄影監視系統上萬支，殘舊不堪使用，認為應儘速決定租賃或自建；台北市長柯文哲說，6日開會討論決定初步作法。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢，江志銘指出，台北市警察局第一期錄影監視系統今年3月就達使用年限，這1萬3699支監視器都是30萬畫素，根本就是破銅爛鐵和古董，不堪使用，必須汰舊換新。

江志銘表示，原本今年1月就要進行招標，但柯文哲卻決策說要以租賃代替自建，此案應交由專業處理，現在又要重頭再來，認為監視器對北市治安影響很重要，不能有所延宕。

他說，這1萬多支監視器除恐因破舊不堪使用而影響治安外，台北市政府還要額外編列維修預算，結果反倒無法省錢，認為不論要自建或租賃都可，但要快速做決定，不能遙遙無期。

柯文哲答詢說，此為專業題目，必須找專家學者們討論，由於此採購案金額超過新台幣40億元，若搭配後續相關人工智慧作業，全案採購金額恐將上看50億元，不應當關起門來自己做。

他表示，此採購案金額龐大，決策過程中要公開透明，讓社會知道，預計6日將開會討論，不論是租賃或採購將作出初步決定，會有初步討論作法先出爐。（編輯：張銘坤）1080604