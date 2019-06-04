新北公幼增班仍供不應求 錄取率不升反降

（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市公立及非營利幼兒園今年招生作業日前完成，雖增加41班，但因報名人數增加呈供不應求，今年錄取率62.7%，較去年錄取率67.6%，不升反降，凸顯公共托育需求殷切。

新北市議會今天進行市政總質詢，藍綠議員都針對公幼及公托供不應求表示關切，甚至請託及陳情電話及信件接到手軟。

民進黨議員陳啟能表示，公幼供不應求，去年錄取率67.6%。但今年增班後錄取率仍不升反降，4萬7802人登記，錄取2萬9976人，錄取率僅62.7%。

市長侯友宜表示，今年公幼已增班41班，但仍供不應求，他會積極盤點閒置教室，希望4年能增班100班，但達標只是達到59分，要做到增班100班以上才有60分以上成績。

教育局長張明文表示，今年雖增班，增加收托人數達1058人，但報名人數也較去年增加5620人。才使得錄取率不升反降。

國民黨議員江怡臻表示，新北公托需求殷切，但因養兒育女很困難，新北有293人20歲以下的「小爸媽」不僅有經濟困難，更同時肩負學業、照顧幼兒的雙重負擔。建議市府讓小爸媽的幼兒免費進入公托，減輕他們負擔及避免虐童悲劇發生。

侯友宜表示，市府必定會提供弱勢家庭協助及主動關心、幫忙。除了既有的托育補助，經過社工專業訪視評估，市府一定支持有困難和需求的「小爸媽」幼兒免費入托，無論是公托或是公私托合作聯盟，給他們最多的幫助，減輕生活的負擔。（編輯：張銘坤）1080604