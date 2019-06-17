反送中以台灣為藉口諉責 高市議員憂恐嚇案難破

（中央社記者王淑芬高雄17日電）香港民眾大規模上街抗議行動，特首林鄭月娥以「港女命案無法引渡陳姓兇嫌到台灣受審」說法，粉飾「反送中」鎮壓行動。高市警方及綠營議員也憂心日前遭恐嚇信案恐難再辦下去。

香港反送中行動規模擴大，林鄭月娥以港女命案無法引渡嫌犯到台灣受審為藉口，意圖粉飾港府鎮壓事實。由於5月分包括時代力量黃捷、民進黨林智鴻等7位市議員陸續接獲有「殺殺殺」字眼恐嚇信件，對照港府反送中諉責說法，綠營議員擔心恐嚇信案恐石沈大海。

林智鴻今天受訪表示，司法互助協議應平等、尊嚴及保障人權，港府以台灣引渡的說法只是推諉責任。包括去年法務部依國際慣例的個案認定方式，協請港府將人犯引渡到台灣，當時港警對案情處理就「已讀不回」，現在又牽扯到台灣很不應該。

林智鴻認為，尤其在反送中行動後，恐對相關偵辦案情再添難度，議員遭恐嚇案應是「查不到了」。

警方關切未來台港兩地司法互助問題。高雄市政府警察局刑警大隊指出，警方從議員遭恐嚇信採集多枚指紋，也確認信件及電子郵件IP來自香港等境外，並透過刑事警察局兩岸科尋求香港檢警協助偵查，但迄未回覆。警方也擔心案情受到港府對反送中行動的扭曲卸責，將使案情偵辦更為困難。(編輯:孫承武)1080617