外籍男練跑誤闖國道 警開罰護送離開

（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）彰化縣中州科技大學一名史瓦帝尼交換生在苗栗縣實習，今天清晨練習跑步時，誤闖國道3號北上香山至茄苳路段。國道巡邏車獲報前往攔查後，載送他返回住處，並依法開罰。

國道公路警察局第六公路警察大隊竹林分隊指出，清晨6時15分獲報，指在國道3號北上香山至茄苳路段，發現有一名非洲裔男子在路肩跑步。警網到場處理時，先向男子鳴笛，但男子僅回頭看一眼，直到警車開到男子身邊，他才停下且一臉震驚。

警方透過通譯，得知男子是邦交國史瓦帝尼交換學生，目前就讀中州科技大學。該名男子來台1年多，趁著暑假期間，到苗栗縣竹南鎮某家公司實習，並住在公司提供的宿舍。

男子告訴警方，他將參加一場路跑賽，今天趁著好天氣外出練跑。他估計每3分鐘能跑1公里的距離，他只差200公尺就能跑到茄苳交流道，至少跑了5、6公里。對於誤闖國道，他表達抱歉。

警方指出，該名男子因練習馬拉松對路況不熟悉，才會誤上國道，由於他身上沒有帶錢，也無親友可協助帶他返回住處，基於防範他在國道恐出車禍等考量，經口頭告誡後，將他安全載回住處。

警方表示，該名男子因誤上國道，將依違反道路交通管理處罰條例，開罰新台幣3000元至6000元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1080626