郵政商城屏東專館 率先全台上線營運

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣政府與中華郵政共同攜手合作，在郵政商城網站打造「台灣農特產品館-屏東縣專館」，今天宣布「屏東縣專館」率先開館營運，成為郵政商城全國第一個上線的專館。

縣長潘孟安在縣府的宣傳記者會中表示，農民最需要的就是通路，這次與中華郵政共同推出「台灣農特產品館-屏東縣專館」除了消費者可上網購物外，也會在1298家的郵局實體通路店面展示屏東農特產品，促進曝光率。

中華郵政副總經理李甘祥表示，中華郵政或許做不過網路大平台，但是中華郵政有最紮實完整的通路，農特產品又是地方的根，兩者結合可以深根地方。

「屏東縣專館」包括紅豆、紅藜、蓮霧、鳳梨、芒果、咖啡及可可等農、漁、畜特產及加工品、文創品等特色商品，目前已有22家縣內合作社、農會及商家等申請進駐。

在進駐的商品中，有不少開發的新商品，如屏東縣原住民特色農業推動協會推出的紅藜禮盒，裡頭有紅藜、紅藜養生飲、紅藜酵素及手工皂；佳冬鄉農會除了銷售鮮果外，也推出新開發的蓮霧乾；屏東縣農會則推出新開發的「薑黃洋蔥飲」。民眾在郵政商城可以買到不少地方新開發的產品。（編輯：陳俊碩）1080702