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氣溫連3天飆破36度 北市環保局發熱浪通報

最新更新：2019/07/14 15:10

（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市連3天氣溫飆破攝氏36度，中央氣象局持續發布高溫橙燈警訊，北市環保局也再次發布熱浪高溫通報，並呼籲民眾注意防護。

台北市測站已連續2日氣溫飆升至37.4度，今天繼續超過36度，氣象局續發高溫橙燈警訊，台北市環保局依熱浪預警機制，通報各相關局處依SOP啟動熱浪因應措施。

北市環保局表示，為因應高溫可能造成的熱危害，自105年建立熱浪預警機制，去年起參照中央氣象局發布之高溫資訊，以橙燈及紅燈作為熱浪預警標準，通報市府相關局處啟動高溫因應措施。

環保局表示，北市府基於氣候變遷，高溫頻率漸增，又有熱島效應，為因應高溫可能造成的熱危害，啟動高溫熱危害因應措施。以環保局為例，執行高溫道路灑水降溫工作，以減緩高溫造成的不適。

其他局處的因應措施，例如勞動局進行戶外工作者的勞動檢查、社會局啟動獨居長者關懷服務、公園處進行公園綠地植栽澆灌，衛生局及市場處加強緊急醫療、輔導食品業者及市集、攤販集中場食品安全等宣導。

環保局今年於6月21日發布首次熱浪預警並啟動相關因應措施，執行成果包括道路灑水里程66公里、高溫勞動檢查23場次、關懷獨居長者2983人次，昨天環保局出動5部灑水車進行車道灑水降溫，總灑水量達150噸。

環保局提醒，夏季高溫容易引起中暑、熱衰竭、熱痙攣等各種熱危害，高溫來襲時應儘可能待在室內，若需外出應先做好防曬措施，並記得隨時補充充足水分。（編輯：李錫璋）1080714

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